BGF리테일이 운영하는 편의점 CU가 산림청과 함께 산행 중 환경 오염을 줄이기 위한 ‘라면 국물 제로 캠페인’을 실시한다고 21일 밝혔다. 5월 22일 ‘국제 생물다양성의 날’을 맞아 기획했다. 최근 관악산 정상 웅덩이에 버려진 라면 국물과 쓰레기 사진이 온라인에서 퍼지며 올바른 산행 문화에 대한 관심이 높아진 점도 영향을 미쳤다.
CU는 이번 캠페인에서 액체 흡수제 ‘매직밤’ 4000여 개를 무료 배포한다. 매직밤은 남은 국물이나 음료를 젤 형태로 굳혀 일반 쓰레기로 처리할 수 있게 해주는 제품이다. 관악산·북한산·설악산 등 전국 10개 등산로 인근 CU 점포에서 받을 수 있다. 강병학 BGF리테일 브랜드마케팅 팀장은 “등산객들이 산행 중 자연스럽게 자연 보호 활동에 동참할 수 있도록 기획한 캠페인”이라며 “앞으로도 일상 속 작은 실천이 환경 보호로 이어질 수 있도록 다양한 공공 협업 활동을 이어가겠다”고 말했다.
김승연 기자
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등산로서 ‘매직밤’ 무료 배포… CU ‘라면 국물 제로 캠페인’
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