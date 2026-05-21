하버드대 ‘학점 인플레’ 손본다

10명 중 6명이 A… AI 영향 분석도

내년부터 “A학점 비율 20% 제한”

로이터연합뉴스

미국 하버드대가 ‘학점 인플레이션’을 억제하기 위해 2027년부터 ‘A’ 학점 비율을 20% 수준으로 제한한다.



뉴욕타임스(NYT)에 따르면 하버드대는 20일(현지시간) “학부 강의에서 A 학점 비율을 수강생의 20%로 제한하되 최대 4명에게만 추가로 부여하는 정책을 내년부터 도입한다”고 발표했다. 이 정책은 최근 교수진 투표에서 찬성 458표, 반대 201표로 가결됐다. ‘A-’ 학점 이하의 성적 비율에는 제한이 없다.



하버드대의 A 학점 상한선 제도는 성적 변별력이 떨어져 학위 신뢰도까지 낮아진다는 비판에서 비롯됐다. 하버드대에 따르면 2024~2025학년도 학부생의 60% 이상이 A 계열 학점을 받은 것으로 나타났다. 2012~2013학년도에 35%였던 비율이 2배 가까이 불어난 셈이다.



하버드대 최고 평점(GPA)을 받은 졸업생에게 주어지는 ‘소피아프로인트’상도 과거 연간 1~2명 수준에서 지난 학년도에는 55명으로 대폭 늘었다. 최근에는 생성형 인공지능(AI) 확산도 성적 인플레이션에 영향을 미치는 원인으로 관측되고 있다.



NYT는 “학점 인플레이션은 전국 모든 대학에서 발생하는 문제”라며 “다수의 졸업생에게 주어진 A 학점으로는 기업 고용주나 대학원 입학 사정관이 과목별 성취도를 가늠하기 어렵다”고 지적했다.







김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 3011 응원 하기 Boom de yada 미국 하버드대가 ‘학점 인플레이션’을 억제하기 위해 2027년부터 ‘A’ 학점 비율을 20% 수준으로 제한한다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 하버드대는 20일(현지시간) “학부 강의에서 A 학점 비율을 수강생의 20%로 제한하되 최대 4명에게만 추가로 부여하는 정책을 내년부터 도입한다”고 발표했다. 이 정책은 최근 교수진 투표에서 찬성 458표, 반대 201표로 가결됐다. ‘A-’ 학점 이하의 성적 비율에는 제한이 없다.하버드대의 A 학점 상한선 제도는 성적 변별력이 떨어져 학위 신뢰도까지 낮아진다는 비판에서 비롯됐다. 하버드대에 따르면 2024~2025학년도 학부생의 60% 이상이 A 계열 학점을 받은 것으로 나타났다. 2012~2013학년도에 35%였던 비율이 2배 가까이 불어난 셈이다.하버드대 최고 평점(GPA)을 받은 졸업생에게 주어지는 ‘소피아프로인트’상도 과거 연간 1~2명 수준에서 지난 학년도에는 55명으로 대폭 늘었다. 최근에는 생성형 인공지능(AI) 확산도 성적 인플레이션에 영향을 미치는 원인으로 관측되고 있다.NYT는 “학점 인플레이션은 전국 모든 대학에서 발생하는 문제”라며 “다수의 졸업생에게 주어진 A 학점으로는 기업 고용주나 대학원 입학 사정관이 과목별 성취도를 가늠하기 어렵다”고 지적했다.아만다 클레이보 하버드대 학부 교육학장은 성명에서 “이번 교수진 표결은 매우 중요한 의미를 지닌다”며 “하버드대가 학문적 문화를 강화할 것이라고 믿는다. 다른 대학들도 같은 문제에서 하버드대와 비슷한 수준의 엄격함과 용기를 갖고 대응하길 바란다”고 밝혔다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지