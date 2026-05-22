‘나눔의집’ 개소 22주년… 이희근 포스코 사장, 급식대가와 배식 봉사
포스코 무료급식소 ‘나눔의 집’ 개소 22주년을 맞아 이희근 포스코 사장이 요리 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 ‘급식대가’ 이미영 셰프와 함께 특별 배식 봉사를 펼쳤다(사진). 이 사장은 21일 경북 포항 송도동 송림노인복지관에서 이 셰프와 함께 어르신들에게 직접 음식을 대접하고 함께 배식에 참여한 현장 봉사자들을 격려했다.
포스코가 2004년부터 사업장이 있는 포항(해도·송도·제철동)과 전남 광양(광영·태인동) 지역에서 운영 중인 5개의 나눔의 집은 22년간 하루 평균 약 903명, 누적 416만명에게 따뜻한 한 끼를 제공해왔다. 이 사장은 “22년 동안 포스코가 지역사회와 나눔의 온기를 이어올 수 있었던 것은 우리 이웃들의 변함없는 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 지역사회의 든든한 울타리가 되겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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