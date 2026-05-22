“철도 건설은 사회공헌의 길”… 30년 외길 달려온 ‘국대 레일맨’

“팔이 이래서 반팔을 못 입습니다.” 허허 웃으며 걷어올린 팔뚝이 흑백 바둑알처럼 까맣고 희었다. 손등과 손목만 유독 어둡게 그슬린 건 10㎞에 달하는 현장을 3년간 쉬지않고 둘러본 탓이다. 그는 인터뷰를 진행한 20일도 새벽 작업을 감독한 뒤 오전 4시에야 잠들었다가 2시간 뒤에 일어났다. 맡은 현장에 하나라도 잘못이 없어야 한다는 책임감 때문이다. 봄비 치고 굵은 빗줄기가 내린 이날도 그가 감독하는 현장은 빈틈없이 작업이 계속되고 있었다.
대우건설 김기식(56) 소장은 고속철도 평택-오송 2복선화 사업 1공구 공사를 담당하는 현장소장이다. 1996년 1월 1일 입사 뒤 해외 파견 3년을 뺀 나머지 27년을 모조리 철도·지하철 토목 현장에서 보냈다. 국내 공공인프라(SOC) 사업에선 첫 손에 꼽히는 대우건설에서도 그는 최고의 철도 전문가다. 그보다 철길 만드는 법을 잘 아는 사람은 대한민국에서 좀처럼 찾기 힘들다고 해도 과언이 아니다.
철길 놓는 난공사 전문가
그런 김 소장에게도 이번 현장은 까다롭다. 기존 상·하행 고속철로를 하나씩 더 늘려 2배 많은 고속철이 다니게 하는 공사다. 도로로 치면 상·하행 2차선을 4차선으로 만드는 셈이다. 도로라면 우회로가 있어 길을 막고 공사하지만 철로는 달리는 기차를 두고 그대로 작업을 진행한다. 호남선과 경부선으로 갈라지고 모이는 전국의 모든 고속철이 5~6분에 하나씩 하루 190회, 시속 300㎞로 그가 맡은 현장을 가로지른다. 엄청난 무게와 속력으로 내달리는 철마가 주는 충격과 위험 모두 그가 감당할 몫이다.
사고가 일어나면 공사만 멈추는 게 아니다. 고속철 충돌 등 대형참사로도 번질 수 있다. 1시간 내 끝나는 짧은 작업이라도 그보다 훨씬 많은 준비를 기울이는 건 오차없는 성공을 위해서다. 600톤짜리 구조물을 옮기는 작업 등 그중에서도 위험도가 높은 일은 기차가 다니는 시간을 피해 새벽에 한다. 전에도 야간 작업은 많았지만 이곳처럼 수시로 밤을 새는, 또 이렇게 많은 스트레스를 받은 현장은 없었다고 그는 말했다.
이번 공사는 여러모로 전례가 없다. 일단 고속철 증설 작업 자체가 국내에선 처음이다. 공사가 끝나면 평택-오송 구간에서 오가는 기차가 2배 이상 늘어나는 건 물론 고속철이 현재 속도인 시속 300㎞보다 더 빠른 시속 400㎞로도 달릴 수 있게 된다. 이 역시 국내에선 최초다. 기차가 빠른 속도로 달리려면 엔진 가속을 위해 차량 자체의 중량이 지금보다 훨씬 무거워진다. 이전보다 더 견고한 철길이 필요하다는 이야기다.
그가 맡은 1공구는 전체 복선 약 47㎞ 중 첫 10㎞다. 대부분이 지하 터널 구간인 다른 공구와 달리 지상에서 흙을 쌓고 깎는 토공 구간이 5마디, 다리로 잇는 교량 구간이 4마디로 전 공구 중에서도 작업의 양과 종류가 많고 어렵다. 사실 직전에 그가 2년간 현장소장을 맡은 대곡-소사 복선전철도, 또 그 전에 일한 서울지하철 9호선 교보타워 사거리 공사도 전례 없는 난공사였긴 마찬가지다. 또다시 어려운 소임이 주어진 건 이 분야에서 그만한 기술자를 찾기 어렵다는 방증이기도 하다.
어려운 현장인만큼 최신 기술을 도입했다. 현장 옆에 설치한 길이 280m, 폭 60m짜리 거대한 슬라브 공장 덕분이다. 이 공장에서는 철근과 콘크리트로 교량 바닥인 상판 슬라브를 생산한다. 이 슬라브를 1대당 80억원에 달하는 전용 캐리어 2대를 써 교량 기둥 위로 올려 레고블록처럼 조립한다. 연결부인 ‘코핑’ 역시 지상에서 만들어 기둥 위로 올린다. 교량 위에서 작업해 위험하고 어려웠던 기존 방식보다 안전하고 고속철 운영에 영향도 적다. 비가 내린 이날도 슬라브 공장에서는 인부들이 분주히 작업 중이었다.
모두를 위한 엔지니어
입사 때만 해도 철도 전문가가 될 줄은 김 소장 본인도 몰랐다. 첫 발령이 났던 인천 지하철 공사 감리부터 시작해 쉴 새 없이 철도와 지하철 공사 일을 맡다보니 어느새 이른 게 지금의 자리다. 건설사에서도 힘든 토목, 그중에서도 힘든 철도 분야를 내내 도맡은 게 억울하기도 했다고 그는 웃으며 말했다. 입사 17년차이던 2013년 아내에게 ‘해외 좀 다녀오겠다’고 하고선 3년간 알제리 파견을 다녀온 게 유일하게 그가 자원한 근무다. 파견기간이 끝나자마자 그는 철도 공사 현장으로 다시 발령받았다.
유달리 어려운 현장에서 그가 평생을 버틴 건 회사가 시켜서만은 아니다. 아무리 기업 구성원으로 일을 해왔더라도 공공의 이익을 위한 사업이라는 점이 그에게는 중요하다. 사회에 공헌하고 있다는 자긍심과 책임감이 없었다면 여태 현장을 지키기는 어려웠다는 설명이다. “솔직하게 기업이니까 아파트도 짓고 빌딩도 지어서 이윤을 남겨야겠지만, 도로든 철도든 이런 토목 사업은 시민과 국가를 위한 사업이잖아요. 그런 마음이 없으면 못합니다.”
다들 준공판에 새겨진 이름을 알아봐줄 거라 기대하는 건 아니지만, 가슴 뿌듯한 순간은 있다. “아들이 부천 출신 여자친구를 만나 데이트 하다가 제가 대곡-소사선 공사를 한 부천 원종역에서 준공판을 보고 ‘왜 아빠 이름이 저기 있지?’ 했대요. 그런데 아들 여자친구가 ‘너희 아빠가 여기 공사하셨잖아’하고 얘기하더래요. 전에 같이 식사하며 얘기한 적이 있었는데, 그 뒤에도 그 친구는 부천 사니까 준공판을 눈여겨봤던 거예요.” 아들은 아버지 일을 못 알아봤어도 여자친구는 알아봤다면서 그는 허허 하고 웃었다.
기술자로서 김 소장의 노하우는 ‘꼼꼼한 준비’다. 그는 현장 공사를 시작하면서 항상 비슷한 다른 현장의 성공과 실패 사례를 빠짐없이 수집해 연구한다. 모든 일을 직접 경험해보고 시작할 수는 없기에 과거 사례를 공부해야 한다고 했다. 국토교통부 사고조사위원회에 등록된 사고 보고서를 꼼꼼히 검토해 과거 왜 사고가 일어났는지, 방지하려면 어떤 대책을 세울지를 사전에 면밀히 공부해둔다. 그가 여태 어려운 공사라도 무사히 해낼 수 있었던 이유다.
마지막 현장에서
김 소장은 내년이면 임금피크제에 들어간다. 공사 끝은 2028년이지만, 정년퇴직을 앞두고 소장 자리를 후배에게 물려줄 예정이다. 마지막 현장을 직접 마무리하지 못해 아쉽지 않느냐고 묻자 그는 고개를 내저었다. 후배들에게도 길을 열어줘야 한다는 생각에서다. 그보다 현장을 이어받을 후배가 갈수록 부족해지는 걸 걱정했다. 당장 그 뒤를 이을 경험 많은 후배는 있을지라도 그 아래 더 젊은 후배 세대가 없다는 우려다.
토목 현장에는 이미 위기의 조짐이 짙다. 일이 많고 힘든 현장을 기피하는 풍토 탓에 젊은 후배가 줄고 핵심인력은 나이 들어간다. 젊은 직원들은 발령을 받으면 퇴사하거나 휴직하는 경우도 허다하다. 현장을 채우는 건 이미 절반 이상이 외국인 노동자다. 앞장서 재래식 공법에서 탈피해 새 장비를 도입한 것도 실은 후배들에게 조금이라도 더 오고 싶은 현장을 만들어주고 싶어서다. “언젠가 현장소장이 되겠다는 게 사원들의 꿈이었던 적도 있지만, 지금은 그런 시절이 아니잖은가”라고 그는 미소지으며 말했다.
미래를 걱정하면서도 그는 후배 중에 또 본인 같은 사람이 있지 않겠냐고 반문했다. “그런 후배라면 30분짜리 짧은 작업을 위해서도 사전계획부터 시뮬레이션, 점검까지 수많은 시간을 준비하라고 해주고 싶어요. 그러면서 소통도 잘 할 줄 알아야, 그래야 진정한 엔지니어가 됩니다.” 아직 현장의 발파 화약 냄새가 좋다는 그가 말을 이었다. “이제 제가 할 일은 그런 후배가 더 나은 환경에서 일하게 돕는 거죠. 현장이 바뀌어야 젊은 친구들도 현장에 오지 않겠어요?”
평택=조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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