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4년 만에 신형 토레스 출시

입력:2026-05-25 00:11
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오프로드 특화 ‘터레인 모드’ 눈길


KG모빌리티가 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 토레스 신형 모델(사진)을 출시했다. 첫 출시 이후 4년 만에 상품성을 개선한 부분변경 모델이다. 파워트레인 성능과 편의사양을 개선했다. 특히 터레인 모드를 새롭게 적용해 오프로드 성능을 강화했다. 터레인 모드는 노면 상태에 따라 구동력과 조향 성능을 최적화하는 기능이다.

외관은 기존 토레스의 강인한 디자인 정체성을 유지하면서 세부 요소를 개선했다. 전면부는 가로로 넓게 뻗은 라디에이터 그릴과 범퍼 디자인을 적용해 더 넓고 강인한 인상을 준다. 후면부는 차체와 분리된 형태의 뒤범퍼를 적용해 단단하고 강인한 느낌을 강조했다. 판매 가격은 가솔린 모델 T5 2905만원, T7 3241만원이다. 하이브리드 모델은 T5 3205만원, T7 3651만원부터 시작한다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr


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