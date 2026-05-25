미술품 보고 고급車 타고… BMW 럭셔리 고객 행사
BMW 엑설런스 라운지 2026 개최
BMW코리아는 22일 서울 강남구 프로젝트 스페이스 라인에서 ‘BMW 엑설런스 라운지 2026(사진)’을 개최했다. BMW의 고급 모델 고객을 위한 행사다. BMW 고급 차량이 전시된 공간을 현대미술을 대표하는 이강소 작가의 작품으로 채웠다. 차량 도슨트 투어와 시승 프로그램을 진행했다. 김지윤 정치학 박사의 강연도 마련했다.
BMW는 다른 브랜드와 달리 고급 모델 고객을 위한 회원제 서비스를 운영한다. ‘BMW 엑설런스 클럽‘이 그것이다. 엑설런스 라운지뿐만 아니라 연말 콘서트 등 BMW가 진행하는 모든 프리미엄 행사와 전시에 우선 초청한다. 차량을 처음 출고 받는 고객은 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 있는 딜리버리 라운지에서 ‘핸드오버 세레머니’ 서비스를 받는다. 제주도 여행이나 출장 시 렌터카 서비스도 받을 수 있다. 구매 차량과 동급의 차량을 최대 72시간 무상으로 렌트할 수 있다. 매년 5월 프랑스 남부 칸에서 개최되는 칸 영화제에 VIP로 참석할 수 있는 기회도 열려 있다.
예술의 전당과 부산문화회관 아트센터 멤버십, 프리미엄 스파 쿠폰을 제공한다. 미쉐린 투스타 레스토랑 파인다이닝 혜택, 제주 최고급 호텔 투숙 혜택, 프로골퍼 동반 특별 골프 라운딩, 국내 주요 백화점 VIP 데이 쇼핑 등 4가지 프로그램 중 한 가지를 선택할 수 있다.
긴급 상황 발생 시 24시 긴급 출동 포함 원스톱 케어를 제공하는 ‘사고 차 케어 서비스’와 차량 수리 기간 동안 럭셔리 클래스 차량을 무상 제공하는 ‘로너 카 서비스’도 제공한다. BMW 엑설런스 클럽 회원 자격은 신차 구매 기준 차량 출고일로부터 3년간 유지된다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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