2.6t 무게에도 매끄러운 질주… ‘도루왕 이대호’ 떠올라
기아 전기 SUV ‘EV9’ 시승기
국내 전기차 시장이 빠르게 커지고 있다. 중동전쟁 장기화에 따른 고유가 상황이 영향을 미쳤다. 이런 변화를 가장 앞에서 이끈 건 미국 업체 테슬라다. 특히 패밀리카를 선호하는 한국 시장에 지난달 3열 시트를 갖춘 모델Y L(롱레인지)을 출시하면서 덩치 큰 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 경쟁에 불을 붙였다. 첫 국산 대형 전기 SUV인 기아 EV9는 글로벌 시장에서 수많은 상을 휩쓸었지만 내수 성적표는 아쉬운 수준이었다. 기아가 최근 EV9 연식변경 모델을 내놓았다. 신형 모델인데 오히려 가격을 낮추는 등 심기일전한 기색이 역력하다. 이달 초 EV9의 최상위 트림인 GT 라인을 타고 서울 마포에서 충남 보령까지 왕복 약 500㎞를 주행했다.
전장(차의 길이)은 5015㎜, 전폭(차의 너비)은 1980㎜다. 처음 마주한 EV9은 이 수치보다 더 커보였다. 전반적으로 각진 외형에 군데군데 근육처럼 불끈 솟은 형태의 디자인 때문이다. 운전석에 올라 탔다. 12.3인치 디지털 클러스터, 인포테인먼트 시스템 디스플레이, 5인치 공조 디스플레이를 연결한 파노라믹 와이드 디스플레이가 시원하게 펼쳐졌다. 운전대(스티어링 휠) 오른쪽에 칼럼식 기어를 달았다. 덕분에 기존 기어가 있던 운전석과 조수석 사이 공간 활용도가 높아졌다. 자율주행 시대가 되면 자동차 안에서 책을 읽거나 회의를 하는 등 집이나 사무 공간으로 활용될 것이다. 그때를 대비해 운전석과 조수석 사이 공간 활용에 고민이 깊은 듯했다. 센터 콘솔 아래는 가방이나 간단한 짐을 보관하는 수납 공간으로 활용할 수 있다. 음악을 틀었다. 프리미엄 사운드시스템에서 나오는 음악 소리가 마치 콘서트홀에 온 듯 실내를 가득 채웠다.
본격적으로 주행할 차례다. 차량이 거의 없는 고속도로 구간에서 가속 페달을 밟았다. 2.6t에 달하는 무게에도 매끄럽게 달려 나갔다. 실존하지 않는 인물인 ‘도루왕 이대호’(키 193㎝, 몸무게 130㎏의 전 롯데 소속 야구선수)가 떠올랐다. 최고 출력 508마력, 최대 토크 75.5㎏f·m의 성능을 갖췄다. 이게 기본모드인 컴포트 모드였다. 더 강한 출력을 느끼기 위해 스포츠 모드로 바꿨더니 시트 형태가 변했다. EV9은 운전석 시트에 ‘에르고 모션 시스템’을 적용했다. 시트 내부에 7개의 공기주머니를 넣어 주행모드별로 최적의 운전 자세를 잡아준다. 스포츠 모드에서는 시트의 측면 공기주머니에 공기를 주입해 운전자의 옆구리를 붙잡고, 엉덩이 부근 공기주머니에서는 공기를 빼 자세를 낮춰준다. 이 기능을 사용한 탑승자의 뇌파, 근전도 등을 실험했더니 실제로 신체 피로도가 줄어든 것으로 나타났다고 한다.
패밀리카는 상대적으로 장거리 운전이 많다. 장거리 주행을 할 때는 ‘디스크 보호 기능’이 실행된다. 시트 안의 공기주머니 등이 부풀어오르는 걸 반복해 허리와 등 주변을 마사지 해준다. 2열 좌석은 리클라이닝 기능을 적용해 뒤로 살짝 눕힐 수 있다. 뒷좌석 동승객을 살피려고 백미러를 봤더니 거울이 아니라 디스플레이 화면이었다. 카메라가 찍는 후방 상황이 표시됐다.
코너를 돌 때도 차가 반대편으로 거의 쏠리지 않았다. 전기차가 급격히 가속·감속할 때 오는 특유의 출렁거리는 느낌도 없었다. 직접 운전을 하다가 크루즈컨트롤 기능을 작동시킬 때도 매끄럽게 변환이 이뤄졌다.
EV9은 2024년 ‘세계 올해의 차’ ‘북미 올해의 차’ ‘영국 올해의 차' ‘독일 올해의 차 럭셔리 부문’ 등 수많은 자동차상을 휩쓸었다. 그러나 한국에서 인기 있는 차는 아니었다. 1억원에 육박하는 가격 때문이다. 기아는 올해 출시한 신형 EV9 가격을 500만원 가까이 낮췄다. 신규 엔트리 트림 ‘라이트’를 추가했다. 보조금을 적용하면 서울시 기준 실구매가가 5800만원대까지 내려온다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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