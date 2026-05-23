슈만과 클라라 그리고 브람스, 테너 이승묵 독창회
[And 방송·문화]
테너 장주훈과 피아니스트 조은혜가 오는 29일 서울 영등포구 영산아트홀에서 ‘슈만과 클라라 그리고 브람스’(포스터) 콘서트를 개최한다. 장주훈은 서울대와 동 대학원을 거쳐 미국 매네스 음대와 독일 뉘른베르크 국립음대 석사를 취득했다. 뉘른베르크 주립극장 오펀스튜디오 수료 이후 다수의 오페라에 출연하고 가곡 음반을 발매했다. JTBC ‘팬텀싱어’ 시즌3 등 방송을 통한 대중과의 소통에도 적극적이다. 조은혜는 서울대를 거쳐 오스트리아 빈 국립음대 학사와 안톤 브루크너 음대 석사를 졸업했다. 한국과 오스트리아에서 지휘자 겸 음악 코치로 활동한 그는 현재 정읍국악청소년교향악단 상임지휘자 겸 음악감독이다. 이번 공연에선 클라라 슈만을 사랑했던 두 거장 작곡가 슈만과 브람스의 가곡을 들려준다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
테너 이승묵 독창회(포스터)가 6월 2일 영산아트홀에서 열린다. 이승묵은 한양대를 거쳐 이탈리아 베르디 음악원과 스위스 제네바 음악원 최고연주자과정을 마쳤다. 제네바 국제 콩쿠르 등 다수의 콩쿠르에서 입상했다. 2002년 스위스 로망드 오케스트라와 베르디 ‘레퀴엠’을 협연하며 데뷔한 그는 프랑스 스트라스부르 국립극장 전속 솔리스트를 역임했다. 귀국 이후 국립오페라단, 서울시오페라단 등이 주최한 다수의 오페라에 출연했고 서울시향, 부산시향 등과 협연했다. 서울창의인성교육센터 운영단 대표와 국민대 산학협력단 전임교수를 거쳐 현재 가톨릭대 겸임교수로 재직 중이다. 피아니스트 김소강과 함께하는 이번 독창회에서 라벨, 앙리 뒤파르크, 호아킨 투리나, 윤이상의 가곡을 들려준다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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