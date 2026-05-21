美 타임 “시진핑 이르면 내주 방북”… 성사 땐 2019년 이후 7년 만에 방문
최근 미국과의 정상회담에서 북핵 문제를 논의한 시진핑(사진) 중국 국가주석이 이르면 내주 북한을 방문할 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
정부 고위당국자는 20일 언론에 “시 주석이 곧 방북한다는 첩보가 있다”고 밝혔다. 다른 정부 소식통도 “이달 말, 내달 초 시 주석이 방북할 가능성이 크다”면서 “최근 중국의 경호팀과 의전팀도 평양을 다녀왔다”고 말했다.
이와 관련해 미국 시사지 타임지도 이날 “시 주석이 이르면 내주 북한을 국빈 방문할 예정”이라고 소식통을 인용해 보도했다.
시 주석은 2019년 6월 마지막으로 북한을 국빈방문했다. 시 주석의 방북이 성사되면 김정은 북한 국무위원장과는 9개월여 만에 재회하게 된다. 김 위원장은 지난해 9월 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식 행사에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 참석했다. 시 주석의 방북은 이에 대한 답방 성격으로도 풀이된다.
앞서 왕이 중국 외교부장은 지난달 9일부터 1박2일 일정으로 북한을 찾아 김 위원장을 예방했다. 당시 외교가에서는 왕 부장이 시 주석의 방북을 사전 조율하기 위해 방북했을 것이란 관측이 있었다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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