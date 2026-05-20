‘실적 연동 보상’ 요구 분출… 불황기 기업 체력 저하 우려
[삼성 노사 잠정 합의]
본격 ‘성과급치킨게임’ 후폭풍 예고
삼성전자 노사가 벼랑 끝에서 극적으로 손을 맞잡았지만, 이번 합의에 대한 후폭풍 우려도 커지고 있다. SK하이닉스에 이어 삼성전자 임금협상에서도 ‘영업이익의 N% 성과급’ 가이드라인이 만들어지면서, 산업계 전반으로 영업이익 연동 성과급제 요구가 번질 수 있기 때문이다. 전문가들은 이른바 ‘성과급 치킨게임’이 본격화되면 기업의 미래 투자 여력이 위축되고 노동시장 양극화가 심화하는 부작용이 생길 수 있다고 지적했다.
홍기용 인천대 경영학과 명예교수는 20일 국민일보와의 통화에서 “삼성전자는 당장 총파업 위기에서 벗어났지만, 이제는 다른 모든 기업이 파업 위기에 놓였다고 볼 수 있다”고 우려했다. 다른 기업 노조들이 유사한 주장을 할 수 있는 선례가 만들어졌다는 의미다.
이미 HD현대중공업 노조가 ‘영업이익의 최소 30%’를 요구하고 나섰으며, 카카오 노조는 이날 ‘공정한 이이 ㄱ분배’를 요구하며 거리 집회를 여는 등 업종을 가리지 않고 ‘실적 연동형 보상’ 요구를 내놓고 있는 상황이다. 그간 사측이 실적에 따라 ‘알아서’ 지급하던 관행에서 벗어나 ‘영업이익의 N%를 성과급 재원으로 고정한다’는 식의 명문화·제도화 요구가 봇물을 이룰 것이란 관측도 나온다.
강인수 숙명여대 경영학부 교수는 “영업이익을 기준으로 한 성과급 재원이 명문화되고 제도화되면 기업에는 상당한 부담이 될 것”이라며 “경쟁력 강화를 위한 투자가 위축될 수밖에 없다”고 지적했다. 인공지능(AI), 바이오, 자동차 등 기술 집약적 산업은 막대한 설비 투자와 연구개발(R&D) 비용을 상시 비축해야 미래 경쟁력을 담보할 수 있는데, 영업이익의 상당 부분을 성과급으로 고정 지출하게 되면 글로벌 기업들과의 기술 경쟁에서 무거운 족쇄로 작용할 수 있다는 취지다.
한 대기업 관계자는 “글로벌 경기 침체와 기술 패권 경쟁 속에서 호황 뒤에 찾아올 불황에 대비해야 한다”며 “노조의 요구대로 영업이익의 고정 비율을 성과급으로 떼어주게 되면 막상 불황기가 찾아왔을 때 기업이 버틸 수 있는 체력이 급격히 저하되는 역풍을 맞게 될 것”이라고 토로했다.
대기업과 중소·협력업체 간의 ‘보상 양극화’가 심화할 것이란 우려도 크다. 대기업 정규직 근로자들이 수천만원에서 수억원에 과실을 챙기는 사이 같은 생태계에서 일하는 하청 및 협력업체 근로자들은 급여에 이어 성과급에서도 격차가 벌어지며 노동시장 이중구조가 고착화될 수 있다는 것이다.
이 때문에 대기업으로의 인력 쏠림 현상이 더욱 심화되고, 생태계를 받치는 중소 협력사들은 극심한 구인난과 경영난에 시달리는 악순환으로 이어질 수도 있다. 일각에선 대기업 직원의 연봉 상승이 협력업체의 단가 압박으로 이어질 수 있다는 지적까지 제기된다. 홍 교수는 “원청뿐 아니라 하청노조 등에서도 영업이익을 기준으로 한 성과급 재원을 요구하고 나설 수 있다”고 말했다.
전문가들은 기업의 성과에 노사뿐 아니라 주주, 정부 지원 등도 포함돼 있는 만큼 합리적 배분에 대한 본격적인 사회적 논의가 필요한 시점이라고 강조한다. 김성희 고려대 노동전문대학원 교수는 “반도체 기업은 반도체 특별법 등으로 정부 지원도 많이 받았기에 사회적으로 기여해야 할 몫이 존재한다”며 “임직원뿐 아니라 주주 등 이해관계자들에 대한 분배 고민도 적극적으로 해야 될 시점에 다다랐다”고 제언했다.
허경구 이주은 기자 nine@kmib.co.kr
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