대통령·정부·이재용 압박·호소, 법원 제동… 가까스로 파국 막았다

[삼성 노사 잠정 합의]



초기업노조 행보에 싸늘한 여론과

비 반도체 부문 이탈·반발도 영향

20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노사가 총파업 직전까지 갔다가 극적인 합의를 도출한 배경에는 이재명 대통령과 정부, 이재용 회장 및 대중의 “파업은 안 된다”는 압박·호소와 법원의 제동이 있었다. 삼성전자 생산 차질에 따른 국가 경제 타격을 우려한 전방위적 우려에 삼성전자 노사는 엎어졌던 협상 테이블에 다시 앉아 결국 파국을 피하는 방안을 택했다.



정부는 ‘자율적 타협’ 기조를 유지해왔으나, 노사 간 간극을 좁히지 못하자 ‘긴급조정권 발동’까지 거론하며 사태에 적극 개입하기 시작했다. 이재명 대통령은 지난 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 밝혔다. 노조가 파업을 강행할 경우 정부가 헌법이 보장한 노동권을 제한하는 긴급조정권도 행사할 수 있다는 뜻으로 해석됐다. 이 대통령은 20일 어조를 더 높여 “누군가가 일방적으로 선을 넘지 않아야 한다”고 삼성전자 노조를 겨눴다. 앞서 김민석 국무총리를 비롯한 관계부처 장관들도 거듭 ‘파업 불가’ 방침을 밝히며 노사 대화를 통한 타협을 촉구했다.



삼성전자 경영진도 총출동했다. 이재용 회장은 지난 16일 급거 입국하면서 이번 사태와 관련해 대국민 사과를 했다. 이 회장은 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족”이라면서 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 말했다. 이 회장의 호소는 노사 모두 한발씩 물러나는 계기가 됐다.



여기에 ‘반도체 공장까지 멈추게 해서는 안 된다’는 법원 결정은 상황이 최악으로 치닫는데 브레이크를 걸었다. 파업 자체를 막은 것은 아니지만, 반도체 생산 라인 가동을 위한 필수 업무는 유지하라는 결정이었다. 이에 더해 초기업노조의 행보를 바라보는 싸늘한 여론과 가전·휴대폰 부문을 중심으로 한 조합원들의 연쇄 이탈과 반발은 노조 집행부가 끝까지 강경 노선을 유지하기 더 어렵게 했을 것으로 보인다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 총파업 직전까지 갔다가 극적인 합의를 도출한 배경에는 이재명 대통령과 정부, 이재용 회장 및 대중의 “파업은 안 된다”는 압박·호소와 법원의 제동이 있었다. 삼성전자 생산 차질에 따른 국가 경제 타격을 우려한 전방위적 우려에 삼성전자 노사는 엎어졌던 협상 테이블에 다시 앉아 결국 파국을 피하는 방안을 택했다.정부는 ‘자율적 타협’ 기조를 유지해왔으나, 노사 간 간극을 좁히지 못하자 ‘긴급조정권 발동’까지 거론하며 사태에 적극 개입하기 시작했다. 이재명 대통령은 지난 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 밝혔다. 노조가 파업을 강행할 경우 정부가 헌법이 보장한 노동권을 제한하는 긴급조정권도 행사할 수 있다는 뜻으로 해석됐다. 이 대통령은 20일 어조를 더 높여 “누군가가 일방적으로 선을 넘지 않아야 한다”고 삼성전자 노조를 겨눴다. 앞서 김민석 국무총리를 비롯한 관계부처 장관들도 거듭 ‘파업 불가’ 방침을 밝히며 노사 대화를 통한 타협을 촉구했다.삼성전자 경영진도 총출동했다. 이재용 회장은 지난 16일 급거 입국하면서 이번 사태와 관련해 대국민 사과를 했다. 이 회장은 “노동조합 여러분, 삼성 가족 여러분 우리는 한 몸 한 가족”이라면서 “지금은 지혜롭게 힘을 모아 한 방향으로 나아가야 할 때”라고 말했다. 이 회장의 호소는 노사 모두 한발씩 물러나는 계기가 됐다.여기에 ‘반도체 공장까지 멈추게 해서는 안 된다’는 법원 결정은 상황이 최악으로 치닫는데 브레이크를 걸었다. 파업 자체를 막은 것은 아니지만, 반도체 생산 라인 가동을 위한 필수 업무는 유지하라는 결정이었다. 이에 더해 초기업노조의 행보를 바라보는 싸늘한 여론과 가전·휴대폰 부문을 중심으로 한 조합원들의 연쇄 이탈과 반발은 노조 집행부가 끝까지 강경 노선을 유지하기 더 어렵게 했을 것으로 보인다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지