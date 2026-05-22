‘오렌지 100%’면 오렌지만 들었을까… “식품 라벨은 암호문”

[책과 길]

이것은 왜 오렌지주스인가

자크 프롤리히 지음, 김병순 옮김

따비, 552쪽, 3만3000원



‘오렌지 100%’라고 표기돼 있다면 정말 오렌지만으로 만들어진 것일까. 아니다. 정제수와 향료가 섞여 있을 수 있고, 오렌지를 짜낸 원액이 아닐 수도 있다. 이렇게 표기해도 문제는 없을까. 없다. 현행법상 다른 과일을 섞지 않고 해당 과즙만 들어갔다면 첨가물이 있어도 ‘100%’라는 표기가 가능하다. 현대인은 음식을 입으로 맛보기 전에 라벨 속 숫자와 성분을 ‘읽고 있다’고 착각하지만 빽빽하게 적힌 정보의 진짜 의미는 제대로 알지 못한다.



미국 식품 규제의 150년 역사를 추적하는 책에 따르면 일상적인 식품 라벨은 “마케팅, 영양학, 심리학, 정치가 얽힌 암호문”이나 다름없다. 저자는 19세기 말 유해 물질을 단속하던 ‘변조의 시대’와 20세기 중반 ‘표준의 시대’를 거쳐 정부가 라벨을 통해 책임을 소비자에게 넘긴 현대 ‘정보의 시대’로의 전환을 날카롭게 짚어낸다. 비타민 광풍, 유전자변형식품(GMO) 논쟁, 유기농 운동 등 굵직한 사건들을 연대기적으로 정리하며 날카로운 질문을 던진다. 과연 성분표의 수치들을 꼼꼼히 따지는 것만으로 우리는 안전하고 현명한 소비자가 될 수 있을까.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘오렌지 100%’라고 표기돼 있다면 정말 오렌지만으로 만들어진 것일까. 아니다. 정제수와 향료가 섞여 있을 수 있고, 오렌지를 짜낸 원액이 아닐 수도 있다. 이렇게 표기해도 문제는 없을까. 없다. 현행법상 다른 과일을 섞지 않고 해당 과즙만 들어갔다면 첨가물이 있어도 ‘100%’라는 표기가 가능하다. 현대인은 음식을 입으로 맛보기 전에 라벨 속 숫자와 성분을 ‘읽고 있다’고 착각하지만 빽빽하게 적힌 정보의 진짜 의미는 제대로 알지 못한다.미국 식품 규제의 150년 역사를 추적하는 책에 따르면 일상적인 식품 라벨은 “마케팅, 영양학, 심리학, 정치가 얽힌 암호문”이나 다름없다. 저자는 19세기 말 유해 물질을 단속하던 ‘변조의 시대’와 20세기 중반 ‘표준의 시대’를 거쳐 정부가 라벨을 통해 책임을 소비자에게 넘긴 현대 ‘정보의 시대’로의 전환을 날카롭게 짚어낸다. 비타민 광풍, 유전자변형식품(GMO) 논쟁, 유기농 운동 등 굵직한 사건들을 연대기적으로 정리하며 날카로운 질문을 던진다. 과연 성분표의 수치들을 꼼꼼히 따지는 것만으로 우리는 안전하고 현명한 소비자가 될 수 있을까.맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지