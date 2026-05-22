약과 독 경계 넘나드는 의약품의 양면성

안약으로 사람을 죽일 수 있을까. 실제 그런 사례가 있다. 2018년 9월 미국 노스캐롤라이주에서 응급대원으로 일하는 조슈아 훈서커의 아내가 갑자기 사망했다. 처음에는 다들 심혈관 질환으로 숨진 것으로 생각했다. 하지만 수사 결과, 25만 달러(약 3억7000만원)의 사망 보험금을 노린 남편의 계획 살인이었다. 살해 도구는 안약. 주성분이 테트라하이드로졸린인 안약은 눈 주변의 혈관을 수축시켜 충혈기를 없애는 데 사용된다. 남편은 눈에 소량 넣을 때는 안전하지만 위장관을 통해 혈액으로 직접 흡수되면 뇌와 심장으로 가는 혈관을 급격히 수축시키고 중추신경계를 마비시킨다는 것을 잘 알고 있었다. 아내가 평소 마시던 음료에 지속적으로 안약을 타서 먹였던 것이다. 사람을 살리기 위한 약이 때로는 사람을 죽이는 도구가 될 수도 있다는 점을 적나라하게 보여주는 사건이다.
좋은 약을 만들기 위해 고군분투하는 ‘분자 조각가’이자 나쁜 약을 경고하기 위해 스토리텔링으로 접근하는 ‘과학 작가’인 저자는 약과 독의 경계를 넘나드는 의약품의 세계를 파헤친다. 물론 제목을 봐도 알 수 있듯이 초점은 엄연히 승인받은 의약품과 관련된 ‘약이 독이 되는’ 사건들이다. 계획된 살인 사건도 있지만 의도치 않은 과실치사도 있다. 흥미진진한 이야기를 읽다 보면 ‘약은 안전하게 사용해야 한다’는 평범한 진리를 깨닫게 된다. 저자의 표현을 빌리면 “모르는 게 약이라고? 천만에, 아는 게 약이다.”
‘우유 주사’로 불리는 프로포폴은 강력하고 빠른 효과를 가진 수면마취제이면서 개운하게 깨어날 수 있는 약으로 유명하다. 물론 복용법에 맞춰서 사용했을 때만 해당된다. 환각이나 중독성이 있기도 하지만 가장 치명적인 부작용은 호흡 곤란을 일으킬 수 있다는 점이다. 인공호흡 장치와 모니터링 장비가 없는 곳에서 투약하거나 정량을 초과하면 호흡 마비로 순식간에 사망에 이를 수 있다. 프로포폴의 위험성을 전 세계에 알린 충격적인 사건은 팝의 황제 마이클 잭슨의 사망이었다. 심각한 불면증에 시달리던 마이클 잭슨은 자택에서 주치의를 통해 언제 호흡 마비가 올지 모르는 프로포폴을 지속적으로 투약했다. 그전까지는 운이 좋았을지 모르지만 2009년 6월의 어느 날은 달랐다. 숨을 쉬지 못했고 급하게 응급실로 이송됐으나 한 시간 넘게 의식불명 상태 속에서 숨을 거뒀다. 주치의는 과실치사죄로 기소됐다. 세상은 떠들썩했고 이후 우리나라에서는 2011년 프로포폴을 마약류 향정신성의약품으로 지정해 엄격하게 관리하고 있다. 저자는 “마약류로 지정한 지 10년이 넘게 지난 지금도 문제들이 속출하고 있는데 지정하지 않았더라라면 얼마나 문제가 심각했을까. 모골이 송연하다”고 말한다.
윌리엄 셰익스피어의 비극 ‘햄릿’에서 덴마크의 왕자 햄릿은 아버지가 죽게 된 진실을 알고 ‘죽느냐 사느냐’를 번뇌한다. 숙부 클라디우스가 왕위를 찬탈하기 위해 선왕을 독살했던 것이다. 이때 클라디우스가 독살에 사용한 것이 ‘헤보나’였다. ‘헨베인’으로도 불리는 독초 사리풀로 스코폴라민이라는 강력한 독성 물질을 함유하고 있다. 부교감신경을 억제해서 섬망, 환각, 호흡 마비, 심장 박동 증가, 실신 등을 유발하고 결국 죽음에 이르게 하는 물질이다. 스코폴라민은 시대를 이어오며 살인 사건에 연루돼 왔다. 스코폴라민은 좋은 목적으로 적절한 양을 넣어주면 약으로도 사용될 수 있다. 대표적인 것이 멀미약이다. 적당히 쓰면 진정 효과가 있고 구역질도 억제한다. 우주 개발 초기, 우주비행사들이 멀미를 막기 위해 복용했던 것이 스코폴라민이었다. 한때 유행했던 귀 아래 붙이는 멀미약 ‘키미테’는 스코폴라민 패치다.
현재도 병원에서 진통제로 사용되는 메페리딘은 독일의 과학자들이 제1차 세계대전에서 화학무기를 개량해 만든 약이다. 제약회사들은 메페리딘을 활용해 설사약이나 정신병 치료제도 개발했다. 메페리딘은 엉뚱한 결과를 낳기도 했다. 베트남전쟁이 한창이던 1970년 후반 미국의 얼치기 화학자 배리 키드스톤은 마약 단속을 피해 마약성 진통제인 메페리딘의 유사체를 만들려고 했다. 하지만 제조 과정에서 제거되지 않은 불순물은 파킨슨병을 유발시키는 독성 물질이었다. 인위적으로 파킨슨병에 걸리게 할 수 있는 이 불순물은 파킨슨병 신약 개발을 위한 동물실험 과정에서 공식적으로 사용 중이다. 책에는 비타민A를 과도하게 섭취해 간경화로 사망한 영국의 식품애호가, 원주민이 사냥에 사용하던 독으로 약을 개발했지만 결국 다시 독으로 아내를 살해한 어느 의사의 이야기도 나온다.
2024년 발표된 식품의약품안전처 자료에 따르면 지난 10년간 의약품으로 인한 중대한 이상 사례 보고가 25만건을 넘었고 이 중 2만4000명 이상이 사망했다. 약과 독은 한 끗 차이다. 약은 때로는 사람을 살리는 도구지만 가끔 안 좋은 사용자를 만난다면 살해 도구라는 비난도 받아야 하는 ‘불쌍한 존재’다. 저자는 약의 양면성을 띠는 이유를 약의 불완전성에서 찾는다. “오랜 진화를 거쳐 형성된 섬세하고 신비한 인간의 몸을 고작 수백 년에 걸친 과학의 산물로 조절하겠다는 것은 어불성설”이라는 저자는 당부의 말을 잊지 않는다. “우리가 살아가는 동안 복용해야 할 약들은 대부분 한계를 가지고 있다. 그 한계를 가벼이 여기지 않았으면 한다.”
⊙ 세·줄·평 ……………… ★ ★ ★
·의약품 살인 사건이 숨 가쁘게 펼쳐진다
·아는 게 약이다
·약은 죄가 없다 잘못 쓰는 사람이 문제지
·의약품 살인 사건이 숨 가쁘게 펼쳐진다
·아는 게 약이다
·약은 죄가 없다 잘못 쓰는 사람이 문제지
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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