韓경제 볼모 잡은 성과급 치킨게임
삼성전자 피 말린 막판 협상
중노위 조정안 사측서 수용 안 해
김영훈 장관 협상 중재자로 나서
삼성전자 노사가 총파업 예고일을 단 하루 앞둔 20일 파국과 타결의 갈림길에서 피 말리는 줄타기를 했다. 중앙노동위원회가 주관한 사흘간의 2차 사후조정은 성과급 배분 비율 등을 둘러싼 간극을 좁히지 못해 결렬됐다. 사상 초유의 ‘반도체 멈춤’ 위기감이 최고조에 달하자 고용노동부 장관이 직접 중재자로 나선 노사 간 벼랑 끝 담판이 열렸다.
중앙노동위는 이날 오전 11시40분쯤 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 발표했다. 중노위는 삼성전자 노사에 제시한 조정안에 대해 노측은 수용했지만 사측은 ‘유보’라며 서명하지 않아 2차 사후조정이 불성립됐다고 설명했다. 삼성전자 노사는 지난 18일부터 박수근 중노위원장의 중재 아래 마라톤협상을 진행했으나 반도체(DS) 부문 내 적자 사업부 보상 문제 등을 놓고 이견을 보였다. 중노위는 결국 노사 양측에 조정안을 제시했지만 이마저 합의에 이르지 못했다.
노조 측 대표인 최승호 초기업노조 위원장은 중노위 회의장을 나와 협상 결렬 사실을 알리며 “노동조합은 예정대로 21일 적법하게 총파업에 돌입한다”고 밝혔다. 노조는 “사측이 ‘의사결정이 되지 않았다’는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았다”며 화살을 회사로 돌렸다.
이에 삼성전자도 바로 입장문을 내고 “막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노조 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있다는 판단 때문”이라고 밝혔다. 이어 “회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 노조는 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 수준의 보상을 요구하고 있다”고 지적했다. 노조 측은 성과급 재원의 40%를 반도체 부문(메모리·파운드리·시스템LSI) 전체가 똑같이 나누고, 나머지 60%를 사업부별 실적에 따라 지급하자는 수정 요구안을 냈다. 적자 사업부인 파운드리·시스템LSI 직원들에게도 인당 수억원의 성과급을 달라는 얘기다. 사측이 수용 불가 입장을 굳히면서 사후조정 판은 깨졌다.
노사는 다만 대화의 끈은 놓지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 대통령실과 정부도 사후조정 결렬에 깊은 유감을 표하며 노사 간 자율교섭을 통한 합의를 촉구했다. 이후 물밑 대화가 오갔고 사후조정 결렬 4시간여 만인 오후 4시20분 중노위가 아닌 경기도 수원 경기고용노동청에서 김영훈 노동부 장관의 주선 아래 노사 교섭이 재개됐다. 중노위 차원의 사후조정과는 다르다.
노사는 이후에도 핵심 쟁점인 적자 사업부에 대한 성과급 지급 문제를 두고 평행선을 달린 것으로 알려졌다. 김 장관은 회의에서 쟁점에 대해 대안을 제시하며 서로 타협하도록 설득했다. 김 장관은 노사 협상 재개 전 엑스(옛 트위터)에 “불광불급”이라고 적었다. 어떤 일에 깊이 몰두해야 원하는 목표나 경지에 이를 수 있다는 의미다. 노사가 극적으로 합의안을 도출하더라도 전체 조합원 찬반 투표라는 변수가 남아 있다.
허경구 기자, 세종=황민혁 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사