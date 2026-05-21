‘적자 사업부 성과급’ 줄다리기… 한 발씩 양보해 접점 찾았다
[삼성 노사 잠정 합의]
성과급 협상 핵심 쟁점
삼성전자 노사는 총파업 돌입 하루 전인 20일 오전 중앙노동위원회 사후조정 결렬을 선언했다가 밤늦게 극적 타결을 이뤘다. 노사 입장이 팽팽하게 맞섰던 적자 사업부에 대한 보상 문제에서 한발씩 양보하면서 잠정 합의안을 도출하는 데 성공했다.
노조는 당초 성과급 재원의 70%를 반도체(DS) 부문 전체에 똑같이 지급하고 나머지 30%는 3개 사업부 실적에 따라 차등지급하는 안을 제시했다가 이 비율을 4대 6까지 조정할 수 있다고 물러섰다. 노조는 그 대신 영업이익의 10%로 의견이 모였던 성과급 재원을 12%로 올리자고 요구한 것으로 알려졌다. 사측은 적자 사업부가 수억원의 성과급을 받는 건 회사의 오랜 경영 원칙인 성과주의에 맞지 않는다며 받아들이지 않았지만 총파업만큼은 막아야 한다는 절박함에 타협점을 찾은 것으로 해석된다.
적자 사업부 보상 문제는 지난 18일부터 사흘 동안 이어진 사후조정 회의의 최대 쟁점이었다. 노조는 이 문제를 관철하지 못하면 조직 기반이 흔들릴 수 있다고 보고 총력전에 나섰지만 사측은 선대 회장 시절부터 내려온 회사의 경영 기조와 관련된 사안으로 인식해 간극을 좁히지 못하고 있었다.
삼성전자 DS 부문은 크게 메모리·파운드리·시스템LSI 사업부로 나뉜다. 삼성전자는 올해 1분기 57조2328억원의 영업이익을 거뒀는데, DS 부문이 53조7000억원을 기록하며 전사 실적을 끌어올렸다. 사업부별 영업이익은 공개되지 않았지만 메모리를 제외한 2곳은 여전히 적자인 것으로 업계는 보고 있다.
노조는 적자 사업부라도 메모리와 유사한 수준의 성과급을 줘야 한다는 입장을 고수했다. 이는 노조 구성 및 내부 역학 관계와도 연결돼 있다. 삼성전자 과반 노조인 초기업노조는 전체 7만여명 가입자의 약 80%가 DS 소속이다. 성과급 협상에서 소외된 완제품(DX) 부문 조합원들의 노조 탈퇴 행렬이 이어지는 가운데 DS 부문마저 메모리 대 비(非)메모리 구도가 형성돼 비메모리 조합원들이 등을 돌리면 협상력 상실이 불가피한 상황에 놓인 것이다. 삼성전자 전체 임직원은 12만8000여명으로 과반 노조를 유지하기 위한 마지노선은 6만4000명대다. 향후 잠정 합의안이 조합원 찬반 투표에서 비메모리 사업부의 반대로 부결될 경우 협상을 주도한 최승호 위원장을 비롯한 집행부는 리더십에 치명적인 타격을 입게 된다.
반면 사측은 적자 사업부에 대한 보상은 ‘성과 있는 곳에 보상 있다’는 회사의 경영 기조를 흔드는 일로 받아들인다. 업계 관계자는 “흑자를 낸 메모리사업부에 대한 보상을 우선 확보하고 그다음 나머지 배분을 논의하는 것이 상식에 부합한다”며 “적자 사업부는 실적을 개선한 뒤 성과급을 받는 것이 맞는 것 아닌가”라고 말했다.
이날 마지막 노사 협상은 롤러코스터를 타듯 아찔하게 돌아갔다. 노사는 전날 오전 10시 협상을 시작해 자정을 넘겨서까지 회의를 이어갔다. 이어 이날 오전 10시 다시 만나 극적 타결을 보는 듯하더니 1시간여 만에 결렬을 선언했다. 노사가 의견을 모은 것으로 알려진 부문 전체 4, 사업부 6 성과급 배분은 양측 입장이 팽팽한 가운데 찾을 수 있는 현실적인 안으로 평가된다. 그러나 노조가 막판 성과급 재원 규모 자체를 늘릴 것을 요구하면서 결국 무산된 것으로 전해졌다. 반도체 전 부문 비율은 낮추되 대신 파이를 키우는 방식으로 적자 사업부 성과급을 보전하려 했다는 얘기다. 노조가 결국 총파업 돌입을 선언하자 이재명 대통령은 “넘지 말아야 할 선이 있다”며 노조를 강하게 압박했다. 정부도 대화를 통한 해결을 강하게 주문했고, 오후 4시20분 김영훈 고용노동부 장관 중재하에 협상이 재개돼 6시간 회의 끝에 잠정 합의안에 서명했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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