“경남 전폭 지원”… 與 프리미엄으로 승리 굳히기
김경수 연일 민주의원들과 누벼 한병도 “부울경 메가시티 부활”
더불어민주당이 6·3 지방선거 부산·울산·경남(부울경) 지역 중 유일하게 격차를 벌리며 앞서 나가는 김경수 더불어민주당 경남지사 후보를 찾아 전폭 지원을 약속했다. 김 후보는 입법과 예산 지원 등 ‘여당 프리미엄’을 토대로 굳히기에 들어간 모양새다.
한병도 민주당 원내대표는 20일 경남 창원의 김 후보 선거사무소에서 열린 ‘경남 대전환을 위한 공약 입법과제 지원 현장 기자간담회’에 참석해 김 후보의 부울경 메가시티 복원 공약 지원을 약속했다.
한 원내대표는 “4+3 철도망과 부울경 메가시티 즉각 복원은 단순한 교통 공약이나 행정체계의 개편이 아니다. 이재명정부 ‘5극 3특’ 균형 성장 전략을 경남에서 실행하기 위한 첫 단추”라며 “김 후보와 민주당은 공약을 신속하고 정확하게 실행할 힘과 능력이 있다”고 말했다. 이어 “지난 7일 국회가 통과시킨 지방분권 균형 발전법은 부울경 메가시티 복원의 법적 토대”라며 “후속 입법으로 특별지방자치단체의 실질 권한과 재정 기반을 강화하겠다”고 밝혔다. 김 후보는 “중앙정부의 파격적인 예산 지원과 민주당의 입법 지원이 결합한 강력한 원팀의 저력으로 경남을 확 바꾸겠다”고 화답했다.
김 후보는 연일 민주당 의원들과 함께 일정을 소화 중이다. 지난 19일 부전·마산 복선전철 공사 현장 방문 일정에는 국회 국토교통위원장인 맹성규 의원과 전용기·민홍철·허성무 의원이 동행했다. 17일에는 국회 국토교통위 민주당 간사인 복기왕 의원이 김 후보 지원 차원에서 경남공인중개사협회와 택시업계, 경남사회연대경제인들을 만나 당면 현안 해결을 약속하기도 했다.
서울·부산·대구 등 주요 격전지에서 여야 후보 간 격차가 좁혀지는 상황이지만 김 후보는 박완수 국민의힘 후보를 상대로 안정적 우세를 유지하고 있다. 메트릭스가 조선일보 의뢰로 지난 16~17일 경남 지역 유권자 8000명을 대상으로 실시해 19일 공개한 경남지사 지지도 조사(무선 전화 면접) 결과에 따르면 김 후보 44%, 박 후보 34%로 김 후보가 오차범위 밖 우위를 보였다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
창원=천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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