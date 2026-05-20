시사 전체기사 [포토] 제비의 보리밭 저공비행 입력:2026-05-20 18:28 수정:2026-05-20 18:30 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 제비가 20일 제주시 내도동의 황금빛 청보리밭에서 낮게 날면서 먹이를 찾고 있다. '봄의 전령'으로 불리던 제비는 산업화로 서식 환경이 악화하면서 도심에서는 좀처럼 보기 어려워졌다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 2 李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일” 3 하정우 AI기업 주식 100원 매각 논란… “주식 파킹 의혹” vs “스타트업에 무지” 4 김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란 이어 ‘살생부’ 녹취록 파장 5 “재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 협상 결국 결렬…내일 ‘총파업’ 2 삼전 노조 “사후조정 종료까지 최선 다할 것” 3 삼성전자 노사, 노동장관 주재로 교섭 재개 4 카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결 5 메타버스·NFT· 초전도체… ‘꿈의 기술’ 띄우고 거품으로 끝나 해당분야별 기사 더보기 1 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 2 김건희 ‘쥴리 의혹’ 부인…“‘쥴’자도 사용 안 해, ‘제니’로 불려” 3 ‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거 4 ‘삼성 1타강사’…3년 전 유튜브 속 삼전 노조위원장 5 [단독] 5차선 도로에 우두커니 서있던 여성, 음주운전 차에 치여 사망 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄] 2 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살 3 “머스크 제소 시한 지났다”… 오픈AI 손 들어준 법원 4 트럼프 “이란 한번 더 크게 칠 수 있다”지만 …안 통하는 ‘말 폭탄 외교’ 5 [속보] 미, 인도양서 이란산 석유 운송 의혹 유조선 나포 해당분야별 기사 더보기 1 ‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물 2 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…감독 “무지했다, 내 잘못” 눈물 3 한화 마운드에 우뚝 선 ‘왕서방’ 4 “구류면류관·천세 부적절” 지적에 ‘21세기 대군부인’ 측 사과 5 “공동응원단? 우리는 경기하러 왔다” 처음 입 연 北여자축구단 해당분야별 기사 더보기 1 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 2 에버랜드서 28~31일 god 데뷔 1만일 기념 콘서트 3 발레리노 서민준, 유스 아메리카 그랑프리 대상 4 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리” 5 美文을 버려야 진실이 보인다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 20대 틱토커 살해 후 야산 유기한 50대, 수감 중 사망 “적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼성전자가 밝힌 결렬 배경 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결 김건희 “‘쥴’자도 사용안해…‘제니’라고 불려”…법정서 ‘쥴리 의혹 부인’ 3년 전 ‘삼성 1타강사’ ‘평택 손재주왕’… 노조위원장 된 최승호 5·18 ‘탱크데이’ 후폭풍…정용진, 명예훼손으로 피고발 삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요