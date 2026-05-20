시사 전체기사

[포토] 제비의 보리밭 저공비행

입력:2026-05-20 18:28
수정:2026-05-20 18:30
공유하기
글자 크기 조정

제비가 20일 제주시 내도동의 황금빛 청보리밭에서 낮게 날면서 먹이를 찾고 있다. '봄의 전령'으로 불리던 제비는 산업화로 서식 환경이 악화하면서 도심에서는 좀처럼 보기 어려워졌다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
20대 틱토커 살해 후 야산 유기한 50대, 수감 중 사망
“적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼성전자가 밝힌 결렬 배경
李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까”
카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결
김건희 “‘쥴’자도 사용안해…‘제니’라고 불려”…법정서 ‘쥴리 의혹 부인’
3년 전 ‘삼성 1타강사’ ‘평택 손재주왕’… 노조위원장 된 최승호
5·18 ‘탱크데이’ 후폭풍…정용진, 명예훼손으로 피고발
삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업”
국민일보 신문구독