일하는 곳 가까이 살 수 있어야 도시도 건강해진다
[And 책과 길] 사대문 안 인구 30만 프로젝트
황두진 지음
해냄출판사, 244쪽, 1만9500원
책에는 의외의 통계가 나온다. 서울시립역사박물관에서 펴낸 ‘조선 시대의 서울’ 자료에 따르면 18세기 후반 조선 시대 한양은 인구 30만명이 넘는 대도시였다. 당시 베이징 106만명, 런던 82만명에는 못 미치지만 리스본의 23만명보다는 많은 규모로 세계 10위권에는 들었을 것으로 보인다. 책의 초점인 한양의 사대문 안의 인구를 보면 15만명 정도가 거주했을 것으로 추정된다. 근대 이후 사대문 안 인구는 1980년대를 정점으로 여의도나 강남 개발, 서울 외곽에 신도시가 들어서면서 지속적으로 줄었다. 현재 10만명가량인 사대문 안 인구만 놓고 보면 조선 시대가 지금보다 더 많았다. 놀랄 일이다. 건축가 황두진은 사대문 안 인구를 3배로 늘리자는 파격적인 제안을 한다. 시작은 “대부분의 직장이 여전히 원도심 또는 구도심에 있는 상황에서 거주 지역이 갈수록 멀어지는 것이 과연 ‘지속 가능한’ 도시 변화의 모델인가”라는 질문에서 시작한다.
근대 이전의 도시만 해도 직장과 집 사이가 가까운 직주근접(職住近接)의 삶이 기본이었다. 이동 수단이 제한적이었기 때문에 모든 경제 활동은 걸어서 이동 가능한 범위 내에서 가능했다. 산업화와 자동차의 등장 이후 공장의 매연과 소음으로부터 주거지를 보호한다는 명목하에 ‘업무 지구’와 ‘주거 지구’를 분리하는 도시 계획 개념이 등장했다. 각국의 정부는 교외 지역에 신도시를 건설했다. 직장과 집 사이 거리가 멀어지면서 장거리 출퇴근이 일상화됐고, 삶의 질은 떨어졌다. 장거리 이동은 필연적으로 온실가스 배출을 늘릴 수밖에 없다. 대구시의 통계를 보면 온실가스 총배출량의 41%가량이 도로 교통 부문에서 발생한다. 저자는 “경제성장률이 둔화되고 무엇보다 인구 감소가 현실이 된 상황에서 기존의 도시 계획은 장기적인 미래를 담보할 수 없다”면서 “직주근접을 도외시하는 일체의 도시 계획은 그 정당성을 확보하기 어려울 것”이라고 말한다.
저자는 왜 사대문 안의 인구를 늘려야 한다고 말할까. 여전히 수많은 일터가 밀집된 사대문 안의 상주인구를 늘린다면 회사를 오가며 소비하는 에너지나 그로 인해 발생하는 오염물질을 현저하게 줄일 수 있다. 오랜 역사를 간직한 사대문 안은 쾌적한 환경을 갖고 있고 문화적 만족도도 높은 곳이다. 무엇보다 저자의 제안대로 ‘사대문 안 인구 30만 프로젝트’가 성공을 거둔다면 상주인구가 대규모로 빠져나가 도심 공동화 현상으로 몸살을 겪고 있는 다른 대도시에도 시사하는 바가 클 것으로 기대된다.
그렇다면 빌딩 숲으로 가득 찬 사대문 안에 어떻게 주거 공간을 마련할 것인가. 저자는 두 가지 매력적인 건축 문법을 제안한다. 하나는 ‘무지개떡 건축’이다. 즉 하나의 건물 안에서 층별로 상업, 업무, 주거 등 서로 다른 도시 기능이 무지개떡처럼 겹겹이 쌓이는 복합 건축 모델이다. 다른 하나는 ‘카멜레온 건축’. 공간의 고정 관념을 깨고, 낮에는 사무실이나 미팅룸으로 쓰이던 공간이 밤이나 주말에는 주민들의 커뮤니티 공간이나 문화 시설로 변하는 ‘동적 기능주의 건축’ 모델이다.
저자의 상상력은 행정 구조의 개편까지 나아간다. 사대문 안을 하나의 생활권으로 묶는 ‘도성구’를 신설하자는 것. 역사적 장소의 시간성을 존중하면서도 그 안에 다시 사람을 채워 넣어 진정한 의미의 ‘도시적 삶’을 회복하자는 취지다. 저자는 “도시의 성공 여부는 얼마나 멀리, 빨리 이동할 수 있느냐가 아니라, 얼마나 밀도 있고 풍요로운 삶을 그 자리에서 누릴 수 있느냐에 달려 있다”고 말한다. 책의 취지를 다음과 같이 설명한다. “이것은 성장의 속도를 늦추자는 것이 아니라 성장의 방향을 바꾸자는 제안이다. 확장의 문법이 아니라 재생의 문법으로 도시를 해석하자는 요청이다.”
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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