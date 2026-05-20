윤석열 ‘내란우두머리 재판부’ 기피신청 기각
윤석열 전 대통령이 내란우두머리 혐의 항소심 재판부를 상대로 낸 기피신청을 법원이 기각했다. 지난 14일 열린 첫 공판부터 정지됐던 윤 전 대통령의 재판이 일주일 만에 재개될 전망이다.
서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 20일 윤 전 대통령 측이 같은 법원 형사12부를 상대로 낸 기피신청을 기각했다고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 앞서 형사12부가 지난 7일 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의에 대해 유죄를 선고하며 재판이 진행 중인 윤 전 대통령의 내란 혐의 역시 인정하는 ‘예단’을 드러냈다며 기피 신청을 냈다.
그러나 재판부는 윤 전 대통령 측 주장을 받아들이지 않았다. 한 전 총리 재판과 윤 전 대통령 재판은 별개의 형사사건이고, 윤 전 대통령의 재판에서 특검과 변호인이 쟁점에 대해 다툴 예정인 만큼 불공정 재판에 해당하지 않는다는 판단이다.
재판부는 윤 전 대통령과 함께 재판을 받고 있는 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 김용군 전 대령이 형사12부를 상대로 낸 기피신청 역시 기각했다. 특히 김 전 장관과 노 전 사령관이 형사1부를 상대로 낸 ‘기피 사건에 대해 낸 기피신청’에 대해선 “재판 심리를 지연시키기 위한 목적으로 보인다”며 간이기각을 결정했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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