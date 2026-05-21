초기업노조 내부 결속력 흔들… DX 조합원, 성과급 법적 대응
필수인력 빼고 출근 거부할 듯
20일 중앙노동위원회 사후조정이 결렬된 직후 삼성전자 초기업노조는 “내일(21일) 적법하게 총파업에 돌입한다”고 선언한 뒤 자리를 떴다. 실제 파업에 돌입하면 필수 인력을 제외한 조합원들이 출근을 거부하는 방식으로 쟁의행위를 진행할 것으로 보인다. 노조는 다음 달 7일까지 파업을 벌이겠다고 예고했지만, 노조 내홍과 조합원들의 연쇄 이탈로 파업을 지속할 투쟁 동력이 부족할 수 있다는 지적도 나온다.
노조는 4만5000명에서 5만명 규모가 파업에 참여할 것으로 본다. 앞서 수원지법이 삼성전자 측이 낸 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 지난 18일 일부 인용하면서 공장 시설을 강제로 점거하는 등 물리적 쟁의행위는 원천 봉쇄됐다. 다만 “평상시 수준과 같이 업무를 정상 수행하라”는 법원 결정을 두고 사측과 노조 해석이 엇갈리고 있어 실제 출근 거부 인력이 어느 정도 규모일지는 미지수다.
노조 집행부는 파업 첫날인 21일 오후 1시 서울 용산구 한남동 이재용 회장 자택 앞에서 집회를 진행한 뒤 평택캠퍼스 내 사무실에서 농성을 할 가능성이 있다. 별도 대규모 거리 집회는 계획하지 않은 것으로 알려졌다. 노조 관계자에 따르면 파업 하루 전인 이날 오후까지도 최승호 위원장 입장문 발표 외에 조합원들에게 공유된 세부 지침은 없는 것으로 전해졌다.
파업 돌입 시점이 코앞으로 다가왔지만, 노조 내부 결속력은 크게 흔들리는 상황이다. 이날 오후 3시 기준 초기업노조 전체 조합원 수는 7만985명으로, 이는 지난달 23일 파업 결의 대회 당시 7만6000명과 비교하면 5000명 넘게 급감한 것이다. 이탈한 조합원 대부분은 임금협상 과정에서 사실상 배제된 디바이스경험(DX) 부문 직원인 것으로 알려졌다.
초기업노조 입장에서 과반 노조 지위를 안정적으로 유지하려면 조합원들의 추가 이탈을 막아야 하지만, 내부 갈등은 이미 법적 공방으로 번졌다. DX 부문 일부 조합원은 수원지법 앞에서 기자회견을 열고 “노조 내 민주주의를 훼손하고 협박과 공포로 조합을 운영하는 초기업노조 지도부의 독단적 행태를 막기 위해 이 자리에 섰다”고 말했다.
박선영 성윤수 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사