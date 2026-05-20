삼성, 파업 대비 비상 체계… 인력 사수·생산 라인 조정
노조에 “하루 7087명 필요” 통보
총파업 초읽기 상황에서 노조와의 힘겨루기가 이어지자 삼성전자 사측은 파업 상황에 대비한 컨틴전시 플랜(비상 대응 체계)을 가동했다. 노조 측에 파업 기간에도 평상시 인력 투입 수준을 유지해야 한다는 입장을 전했고, 반도체 생산량 감소에 대비한 생산라인 조정에도 들어간 것으로 전해졌다.
삼성전자는 19일 초기업노조 삼성전자지부와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 공문을 보내 쟁의 기간에도 하루 7087명의 인력이 안전 업무와 보안 작업에 투입돼야 한다고 통보했다. 파업 시에도 안전 보호시설과 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시 수준으로 유지해야 한다는 법원 결정에 근거한 지침이다.
공문에 따르면 안전업무 필수 근로 인원에는 글로벌 제조&인프라총괄사업부의 소방방재팀 등과 AI센터사업부의 데이터센터팀 등 2396명이 포함됐다. 보안 작업에는 메모리 2454명과 시스템LSI 162명, 파운드리 1109명, 반도체연구소 566명 등을 비롯한 4691명이 필수 인원으로 명시됐다. 현재 노조가 설문조사를 통해 집계한 총파업 참여 인원은 4만8000여명이다.
삼성전자는 “쟁의행위 기간에도 보안 작업이 정상적으로 유지 및 운영될 수 있도록 총파업 기간 내 일 단위 근무표를 수립할 예정”이라며 “노조는 근무표에 의해 안내받은 조합원들이 정상 출근해 안전 업무와 보안 작업을 수행할 수 있도록 지도해 달라”고 말했다.
반도체 생산라인 현장에선 공장 중단에 따른 공정 리스크를 줄이기 위한 사전 조치 ‘웜다운(Warm-down)’ 작업이 진행 중인 것으로 알려졌다. 일부 라인은 신규 웨이퍼 투입량을 평시 대비 약 3분의 1 수준으로 축소했고, 고대역폭메모리(HBM) 등 단가가 높은 공정 위주로 제품 믹스를 재편하는 중이다.
사측은 총파업이 끝내 현실화되더라도 최악의 상황은 피하겠다는 방침이다. 삼성전자 관계자는 “노조와 지속적으로 대화를 시도하고 있는 상황”이라며 “파업을 막겠다는 입장은 분명하다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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