트럼프 보내고 푸틴 만난 시진핑… “일방주의·패권주의 반대” 美 견제
베이징서 중·러 정상회담
시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 정상회담에서 전략적 협력관계를 더 강화하기로 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 국빈방문하고 떠난 지 5일 만에 이뤄진 중·러 정상회담에선 일방주의·패권주의에 반대하는 등 미국을 겨냥한 발언이 이어졌다.
중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석과 푸틴 대통령은 이날 베이징 인민대회당 앞에서 공식 환영행사에 참석한 뒤 소수의 참모만 배석하는 소인수회담과 확대회담을 잇달아 개최했다. 중·러 정상의 대면 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식 이후 8개월 만이다.
시 주석은 “현재 국제 정세는 혼란과 변화가 뒤엉켜 있고 일방주의와 패권주의의 역류가 횡행하고 있다”며 “평화를 추구하고 발전을 도모하며 협력을 촉진해야 한다”고 말했다. 이어 “양국은 더 높은 수준의 전면적 전략 협력을 통해 각자의 발전과 부흥을 도와야 한다”며 “더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.
푸틴 대통령도 “러·중 관계가 전례 없는 수준에 도달했다”면서 “긴장이 지속되는 현재의 국제적 상황에서 양국의 긴밀한 협력이 특히 더 필요하다”고 밝혔다. 이어 “모든 참여국의 이익 균형을 바탕으로 다극적 세계를 형성하는 복잡한 과정이 진행 중”이라며 “중국과 함께 문화·문명의 다양성을 수호하고 각국의 주권적 발전을 존중하며 더 공정하고 민주적인 세계 질서를 구축하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.
양국 정상은 중동 정세와 에너지 문제 등에 대해서도 의견을 나눴다. 시 주석은 “중동과 걸프 지역 상황이 중대한 분기점에 있다”면서 “전쟁의 전면적 중단이 시급하며 협상을 지속하는 것이 중요하다”고 말했다.
푸틴 대통령은 “러시아와 중국은 에너지 분야에서 적극적으로 협력하고 있다”며 “러시아는 중국에 석유, 천연가스, 석탄을 가장 많이 수출하는 국가 중 하나로 급성장하는 중국 시장에 이들 연료를 안정적으로, 중단 없이 공급할 준비가 돼 있다”고 강조했다.
양국 정상은 25년 전 체결한 ‘중·러 선린우호협력조약’ 연장에 합의했다. ‘다극화된 세계 질서와 새로운 유형의 국제 관계 수립에 관한 선언문’ 등 약 40건의 문서에도 서명했다. CNN은 “중·러 양국 정상은 자신들의 전략적 목표에 부합하는 국제 관계의 새로운 방향, 미국이 더는 세계 초강대국이 아닌 방향을 환영했을 것”이라고 짚었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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