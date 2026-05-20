퇴직연금 수익률 최고치 찍었지만… 상위 10% 19.5%… 하위 10% 0.5%

가입자 절반 수익률 여전히 2%대

TDF 상품이 디폴트옵션보다 높아



지난해 퇴직연금 연간 수익률이 6.47%로 역대 최고치를 기록했지만 가입자 절반의 수익률은 여전히 2%대에 그친 것으로 나타났다. 운용 방법에 따라 수익률 차이가 컸다는 의미다.





고용노동부와 금융감독원이 20일 발표한 ‘퇴직연금 투자 백서’에 따르면 지난해 말 퇴직연금 적립금은 501조4000억원으로 전년 말보다 16.1% 증가했다. 연간 수익률은 6.47%로 2005년 퇴직연금 제도 도입 이후 가장 높았다.



다만 가입자 전체가 높은 수익률을 거둔 것은 아니다. 가입자 절반의 수익률은 2%대로 물가상승률을 방어하는 수준에 머물렀다. 운용 방법에 따라 수익률 격차가 벌어지면서 높은 수익률의 상품이 전체 수익률을 견인한 결과다.



실제 펀드·상장지수펀드(ETF)처럼 투자 성과에 따라 수익률이 달라지는 실적배당형의 수익률은 16.80%였다. 반면 예금처럼 원금과 이자가 보장되는 원리금보장형 수익률은 3.09%로 5배 넘게 차이가 났다.



전체 적립금은 여전히 원리금보장형에 쏠려 있었다. 적립금 501조4000억원 가운데 원리금보장형은 378조1000억원으로 75.4%를 차지했다. 실적배당형은 123조3000억원으로 24.6% 수준이다.









상품 유형별로는 타깃데이트펀드(TDF) 수익률이 13.7%를 기록한 데 반해 디폴트옵션은 예금 등으로만 운영되는 안정형 비중이 높은 영향에 3.7%에 그쳤다. TDF는 젊을 때는 주식 등 위험자산 비중을 높이고, 은퇴 시점이 가까워질수록 안정적인 자산 비중을 늘리는 방식의 펀드다. 디폴트옵션은 가입자가 별도로 운용 지시를 하지 않을 때 미리 정해둔 상품으로 퇴직연금을 굴리는 제도다.



제도 유형별로도 수익률 격차가 존재했다. 회사가 퇴직급여 운용을 책임지는 확정급여형(DB) 수익률은 3.53%였다. 반면 노동자가 직접 운용 상품을 고르는 확정기여형(DC)은 8.47%, 개인형퇴직연금(IRP)은 9.44%였다.



퇴직연금을 맡긴 금융회사에 따라서도 수익률이 달랐다. 증권사가 9.79%로 가장 높았고 은행 5.70%, 생명보험 4.53%, 손해보험 3.81% 순이었다. 증권사 가입자들이 투자형 상품을 더 많이 활용한 영향으로 해석된다.



세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 퇴직연금 연간 수익률이 6.47%로 역대 최고치를 기록했지만 가입자 절반의 수익률은 여전히 2%대에 그친 것으로 나타났다. 운용 방법에 따라 수익률 차이가 컸다는 의미다.고용노동부와 금융감독원이 20일 발표한 ‘퇴직연금 투자 백서’에 따르면 지난해 말 퇴직연금 적립금은 501조4000억원으로 전년 말보다 16.1% 증가했다. 연간 수익률은 6.47%로 2005년 퇴직연금 제도 도입 이후 가장 높았다.다만 가입자 전체가 높은 수익률을 거둔 것은 아니다. 가입자 절반의 수익률은 2%대로 물가상승률을 방어하는 수준에 머물렀다. 운용 방법에 따라 수익률 격차가 벌어지면서 높은 수익률의 상품이 전체 수익률을 견인한 결과다.실제 펀드·상장지수펀드(ETF)처럼 투자 성과에 따라 수익률이 달라지는 실적배당형의 수익률은 16.80%였다. 반면 예금처럼 원금과 이자가 보장되는 원리금보장형 수익률은 3.09%로 5배 넘게 차이가 났다.전체 적립금은 여전히 원리금보장형에 쏠려 있었다. 적립금 501조4000억원 가운데 원리금보장형은 378조1000억원으로 75.4%를 차지했다. 실적배당형은 123조3000억원으로 24.6% 수준이다.이는 수익률 양극화로 이어졌다. 수익률 상위 10% 가입자의 평균 수익률은 19.5%로, 이들의 실적배당형 투자 비중은 적립금의 84%였다. 반면 하위 10%의 수익률은 0.5%로 원리금보장형 비중이 74%로 높았다.상품 유형별로는 타깃데이트펀드(TDF) 수익률이 13.7%를 기록한 데 반해 디폴트옵션은 예금 등으로만 운영되는 안정형 비중이 높은 영향에 3.7%에 그쳤다. TDF는 젊을 때는 주식 등 위험자산 비중을 높이고, 은퇴 시점이 가까워질수록 안정적인 자산 비중을 늘리는 방식의 펀드다. 디폴트옵션은 가입자가 별도로 운용 지시를 하지 않을 때 미리 정해둔 상품으로 퇴직연금을 굴리는 제도다.제도 유형별로도 수익률 격차가 존재했다. 회사가 퇴직급여 운용을 책임지는 확정급여형(DB) 수익률은 3.53%였다. 반면 노동자가 직접 운용 상품을 고르는 확정기여형(DC)은 8.47%, 개인형퇴직연금(IRP)은 9.44%였다.퇴직연금을 맡긴 금융회사에 따라서도 수익률이 달랐다. 증권사가 9.79%로 가장 높았고 은행 5.70%, 생명보험 4.53%, 손해보험 3.81% 순이었다. 증권사 가입자들이 투자형 상품을 더 많이 활용한 영향으로 해석된다.세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지