“사모님 귀가” 주민 사찰한 경비원… 경찰은 “스토킹 아냐”
경비업체 민원 제기하자 집중 관리
檢도 “CCTV 확인 처벌대상 아냐”
최근 강남 유사 사례선 유죄 판결
‘동대표님 1게이트 지나 근처 마트 갔습니다.’ ‘사모님 ○○ 물품 수령했습니다.’ ‘사모님 자녀분과 귀가.’
경기도 고양시 일산서구에 있는 2700가구 규모의 한 대단지 아파트에서 근무하던 A경비업체 소속 일부 직원은 단체 대화방에 2023년부터 2024년 사이 수시로 아파트 동대표였던 박모씨와 선거관리위원이었던 곽모씨의 출퇴근 시간과 가족의 동선 등을 올렸다. 이러한 행위는 박씨 등이 이 사실을 알게 되기 전까지 1년 넘게 이어졌고 박씨 등은 경비업체 직원들을 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 고소했다.
박씨는 20일 국민일보에 “2023년 1월쯤 아파트 경비업체 재계약 당시 절차적 문제가 있다고 보고 일산서구청 등에 민원을 제기했는데, 피고소인들이 업체 선정 권한이 있던 주민을 특정해 사찰한 것”이라고 주장했다.
하지만 고소장을 접수한 일산서부경찰서는 지난해 12월 불송치 결정을 내렸다. 피고소인들이 고소인들 동의 없이 개인정보를 서로 전달·공유한 사실은 인정되지만, 내부 업무용 대화방에서만 공유했다는 이유에서다. 또 피고소인들이 고소인들의 민원 제기나 경비근무 평가로 불이익을 받을 수 있다 보니 대비 차원에서 동선을 공유한 측면도 있다고 판단했다.
박씨 등은 불송치 결정에 대해 이의신청했지만, 의정부지검 고양지청도 불기소 처분을 내렸다. 담당 검사는 “이번 사건처럼 위치추적기 등을 사용하지 않고 CCTV 육안 확인이나 출입기록을 작성한 정도만으로는 위치정보법상 처벌 대상이 아니다”고 설명했다.
하지만 고소인들은 서울 강남구 타워팰리스에서 몇 년 전 벌어진 유사 사건에 대해 최근 법원의 유죄 판결이 내려졌다는 점을 들며 수사기관의 결정에 의문을 제기하고 있다. 공교롭게도 이 아파트와 타워팰리스 모두 관리업무는 B사와, 경비업무는 A사와 각각 계약을 맺고 있었다. B사가 A사에 아파트 경비 업무만 하청을 주는 구조다.
타워팰리스 입주자대표회의 회장인 신모씨는 2024년 A사와 B사 직원들을 스토킹처벌법 위반 등으로 고소했다. 법원은 단체 대화방에서 신씨의 우편물 내역과 ‘자정 넘어 술 취해 귀가’ 등 동향을 공유한 B사 직원 2명에 대해 지난 2월 각각 벌금 300만원과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수 등의 약식명령을 내렸다. 검찰은 A사 직원들에 대해서는 “피의사실이 인정되고 사안이 가볍다 할 수 없으나 B사 직원들의 지시를 받고 범행한 것이므로 경위를 참작할 만하다”며 기소유예 처분을 내렸다. 다만 신씨가 이의신청을 하면서 최근 재기수사명령이 나왔다.
일산서부서 관계자는 “두 사건이 유사하기는 하나 (불송치 결정할) 당시에는 법원 판결이 나오기 전이었고 경비업체 직원들 행위가 처벌할 정도는 아니라고 판단했다”고 설명했다. 소속 직원들이 입주민에게 스토킹 혐의로 고소당한 데 대해 A사 측은 “수사기관 결정 외 확인할 수 있는 게 없다”고 밝혔고, B사는 “직원들 개인의 문제”라고 선을 그었다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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