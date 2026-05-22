과잉의 시대, 더 소중해진 고요와 여백의 가치

[책과 길] 아무것도 없는, 텅 비고 고요한

마리 도를레앙 글·그림, 이경혜 옮김

책스며든, 48쪽, 1만8000원



숨 막힐 듯 가전제품과 건물, 자동차로 빽빽한 도시가 있다. 사람들은 행복해지기 위해 더 많은 물건으로 삶을 채우지만 그럴수록 숨 쉴 틈은 사라져 간다. 답답한 세상의 한구석에서 괴짜 과학자가 엉뚱한 기계를 발명한다. 바로 ‘아무것도 없이 텅 비고 고요한 것’을 만들어 내는 ‘텅텅 펌프’. 빽빽하던 물건들이 사라지자 세상은 마법처럼 변하기 시작한다. 바쁘게 쫓기던 사람들은 걸음을 멈추고 서로를 바라보며 함께 웃기 시작한다.



기계가 만들어 낸 텅 빈 공간은 아이들에게는 마음껏 꿈을 그리는 놀이터가, 어른들에게는 일상을 돌아보는 마법 같은 쉼표가 된다. 그리고 마침내 비워진 그 자리에 아이들의 웃음소리와 새소리, 강물 소리 같은 진짜 소중한 것들이 다시 찾아온다. 과잉의 시대를 살아가는 요즘, 작가는 ‘가득 찬 공간’과 ‘텅 빈 여백’을 시각적으로 대비시키며 ‘비움’의 가치를 선물한다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 숨 막힐 듯 가전제품과 건물, 자동차로 빽빽한 도시가 있다. 사람들은 행복해지기 위해 더 많은 물건으로 삶을 채우지만 그럴수록 숨 쉴 틈은 사라져 간다. 답답한 세상의 한구석에서 괴짜 과학자가 엉뚱한 기계를 발명한다. 바로 ‘아무것도 없이 텅 비고 고요한 것’을 만들어 내는 ‘텅텅 펌프’. 빽빽하던 물건들이 사라지자 세상은 마법처럼 변하기 시작한다. 바쁘게 쫓기던 사람들은 걸음을 멈추고 서로를 바라보며 함께 웃기 시작한다.기계가 만들어 낸 텅 빈 공간은 아이들에게는 마음껏 꿈을 그리는 놀이터가, 어른들에게는 일상을 돌아보는 마법 같은 쉼표가 된다. 그리고 마침내 비워진 그 자리에 아이들의 웃음소리와 새소리, 강물 소리 같은 진짜 소중한 것들이 다시 찾아온다. 과잉의 시대를 살아가는 요즘, 작가는 ‘가득 찬 공간’과 ‘텅 빈 여백’을 시각적으로 대비시키며 ‘비움’의 가치를 선물한다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지