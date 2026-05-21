보완수사권 기류 변화… 검찰 “거둬 가라” 경찰 “존치 필요”

검사들 ‘보완수사권 무용론’ 호응

“남겨둬도 검찰 다 망가져 못 해”

“수사 통제 못하고 책임만 감당”

경찰들에선 필요성 인정 늘어나



일선 검사들 사이에서 ‘반쪽짜리 보완수사권은 차라리 받지 않는 게 낫다’는 기류가 확산되고 있다. 그간 검찰의 주류 의견은 직접 수사가 불가능한 보완수사요구권만 남기는 것보다 제한적인 보완수사권이라도 존치하자는 것이었다. 그러나 ‘검소더스’(검찰+엑소더스) 현상이 가속하고 미제 사건이 폭증하면서 차라리 경찰·중대범죄수사청 등에 모든 수사 권한을 책임과 함께 넘기는 게 낫다는 의견에 점차 힘이 실리고 있다.



‘보완수사권 무용론’이 본격적으로 등장한 건 두 달 전이다. 안미현 대전지검 천안지청 검사는 지난 3월 24일 ‘파산지청’이라는 제목의 페이스북 글에서 검사 1인당 미제 사건이 500건을 돌파했고, 다수는 사직을 선언했다고 썼다. 안 검사는 “보완수사권을 검찰에 남겨둔다 해도 이렇게 다 망가진 상황에서는 할 수도 없다”며 “남김 없이 거둬 가셔라”고 자조했다.



일부 검사들은 공개적으로 호응했다. 장진영 광주지검 순천지청 부장검사는 지난달 3일 검찰 내부망 이프로스에 올린 글에서 “수사는 결코 권한이 될 수 없고, 오로지 책임만 될 뿐”이라며 “중대범죄수사청과 더불어 경찰이 모든 수사 권한과 그 책임을 온전히 가져가길 바란다”고 적었다. 공봉숙 서울고검 검사도 지난달 17일 페이스북에서 “직업적 양심 때문에 보완수사권은 남겨 달라고 읍소했지만 이제 필요 없다”고 했다.



검찰 내부에서는 점점 이를 본심과 다른 자조 섞인 한탄 정도로 치부하기 어려워졌다는 반응이 늘고 있다. 보완수사권 무용론이 막 불거졌을 때는 ‘검찰 홀대’에 대한 한풀이 성격이 짙었으나 이제는 현실적인 선택지 중 하나로 언급된다는 것이다. 검찰 고위 관계자는 20일 “검사들 사이에서 ‘곪은 종기는 터뜨리는 게 낫다’는 반응이 적지 않다”며 “실질적인 수사 통제 기능이 불가능한 형태로 보완수사권을 남겨놓으면 정치권은 책임을 피하고 검찰만 억울하게 욕먹을 수 있다는 우려가 적지 않다”고 말했다.



이 같은 관점의 배경에는 책임 문제가 있다. 수사 책임의 소재가 불분명한 방식으로 보완수사권을 존치하면 오히려 검찰과 경찰 사이의 ‘사건 핑퐁’이 심화되고, 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 수 있다는 것이다. 부장검사 출신 변호사는 “이대로면 대통령이 언급한 ‘예외적 보완수사권’만 남길 것이란 전망이 많다”며 “이럴 경우 검찰은 뒤치다꺼리를 하면서 보람은 못 느끼고 책임만 뒤집어쓸 수 있다”고 말했다. 이재명 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 “보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각하지만 예외적으로 필요한 경우가 있다”고 말했다.





오히려 경찰 내부에서 검사의 보완수사권 존치 필요성을 인정하는 기류도 감지된다. 한국형사·법무정책연구원이 지난달 18일 공개한 ‘수사체계 재정립에 관한 연구’ 보고서에는 현직 경찰 105명을 대상으로 지난해 9~10월 실시한 설문조사 결과가 포함됐다. 조사에서 ‘검사의 직접 보완수사권을 인정할 필요가 있다’는 응답은 35.2%로 가장 높았다.



특히 저연차 경찰일수록 검사의 보완수사권이 필요하다고 답했다. 수사 경력 3년 미만 경찰의 88.9%가 ‘검사의 보완수사권이 필요하다’고 답했다. ‘수사 경력 3년 이상 5년 미만’(79.3%)과 ‘수사 경력 5년 이상 10년 미만’(60.0%)도 60% 이상이 보완수사권의 필요성을 인정했다. 이와 관련, 한 검찰 간부는 “검찰의 수사권 남용 사례 중 보완수사권 때문에 문제가 된 경우는 없다”고 말했다.



일각에서는 오는 10월 검찰청 폐지 이후 보완수사요구권·영장청구권 중심의 수사 통제가 ‘뉴노멀’이 될 것이란 전망도 제기된다. 검사장 출신 변호사는 “집요한 보완수사요구와 엄격한 영장청구권 행사로 검찰권을 강화하는 ‘영미식 검사’ 제도로 나아가는 방안도 고민해야 할 때”라고 말했다.



구자창 기자 critic@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1303 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 일선 검사들 사이에서 ‘반쪽짜리 보완수사권은 차라리 받지 않는 게 낫다’는 기류가 확산되고 있다. 그간 검찰의 주류 의견은 직접 수사가 불가능한 보완수사요구권만 남기는 것보다 제한적인 보완수사권이라도 존치하자는 것이었다. 그러나 ‘검소더스’(검찰+엑소더스) 현상이 가속하고 미제 사건이 폭증하면서 차라리 경찰·중대범죄수사청 등에 모든 수사 권한을 책임과 함께 넘기는 게 낫다는 의견에 점차 힘이 실리고 있다.‘보완수사권 무용론’이 본격적으로 등장한 건 두 달 전이다. 안미현 대전지검 천안지청 검사는 지난 3월 24일 ‘파산지청’이라는 제목의 페이스북 글에서 검사 1인당 미제 사건이 500건을 돌파했고, 다수는 사직을 선언했다고 썼다. 안 검사는 “보완수사권을 검찰에 남겨둔다 해도 이렇게 다 망가진 상황에서는 할 수도 없다”며 “남김 없이 거둬 가셔라”고 자조했다.일부 검사들은 공개적으로 호응했다. 장진영 광주지검 순천지청 부장검사는 지난달 3일 검찰 내부망 이프로스에 올린 글에서 “수사는 결코 권한이 될 수 없고, 오로지 책임만 될 뿐”이라며 “중대범죄수사청과 더불어 경찰이 모든 수사 권한과 그 책임을 온전히 가져가길 바란다”고 적었다. 공봉숙 서울고검 검사도 지난달 17일 페이스북에서 “직업적 양심 때문에 보완수사권은 남겨 달라고 읍소했지만 이제 필요 없다”고 했다.검찰 내부에서는 점점 이를 본심과 다른 자조 섞인 한탄 정도로 치부하기 어려워졌다는 반응이 늘고 있다. 보완수사권 무용론이 막 불거졌을 때는 ‘검찰 홀대’에 대한 한풀이 성격이 짙었으나 이제는 현실적인 선택지 중 하나로 언급된다는 것이다. 검찰 고위 관계자는 20일 “검사들 사이에서 ‘곪은 종기는 터뜨리는 게 낫다’는 반응이 적지 않다”며 “실질적인 수사 통제 기능이 불가능한 형태로 보완수사권을 남겨놓으면 정치권은 책임을 피하고 검찰만 억울하게 욕먹을 수 있다는 우려가 적지 않다”고 말했다.이 같은 관점의 배경에는 책임 문제가 있다. 수사 책임의 소재가 불분명한 방식으로 보완수사권을 존치하면 오히려 검찰과 경찰 사이의 ‘사건 핑퐁’이 심화되고, 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 수 있다는 것이다. 부장검사 출신 변호사는 “이대로면 대통령이 언급한 ‘예외적 보완수사권’만 남길 것이란 전망이 많다”며 “이럴 경우 검찰은 뒤치다꺼리를 하면서 보람은 못 느끼고 책임만 뒤집어쓸 수 있다”고 말했다. 이재명 대통령은 지난 1월 신년 기자회견에서 “보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각하지만 예외적으로 필요한 경우가 있다”고 말했다.오히려 경찰 내부에서 검사의 보완수사권 존치 필요성을 인정하는 기류도 감지된다. 한국형사·법무정책연구원이 지난달 18일 공개한 ‘수사체계 재정립에 관한 연구’ 보고서에는 현직 경찰 105명을 대상으로 지난해 9~10월 실시한 설문조사 결과가 포함됐다. 조사에서 ‘검사의 직접 보완수사권을 인정할 필요가 있다’는 응답은 35.2%로 가장 높았다.특히 저연차 경찰일수록 검사의 보완수사권이 필요하다고 답했다. 수사 경력 3년 미만 경찰의 88.9%가 ‘검사의 보완수사권이 필요하다’고 답했다. ‘수사 경력 3년 이상 5년 미만’(79.3%)과 ‘수사 경력 5년 이상 10년 미만’(60.0%)도 60% 이상이 보완수사권의 필요성을 인정했다. 이와 관련, 한 검찰 간부는 “검찰의 수사권 남용 사례 중 보완수사권 때문에 문제가 된 경우는 없다”고 말했다.일각에서는 오는 10월 검찰청 폐지 이후 보완수사요구권·영장청구권 중심의 수사 통제가 ‘뉴노멀’이 될 것이란 전망도 제기된다. 검사장 출신 변호사는 “집요한 보완수사요구와 엄격한 영장청구권 행사로 검찰권을 강화하는 ‘영미식 검사’ 제도로 나아가는 방안도 고민해야 할 때”라고 말했다.구자창 기자 critic@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지