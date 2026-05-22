아이들과 폭탄의 기묘한 공존 ‘슬픈 현실’
[책과 길] 교실에 떨어진 폭탄
파얌 에브라히미 글·하디 바그다디 그림, 제님 옮김
책과콩나무, 48쪽, 1만4000원
평범하고 조용한 교실에 느닷없이 폭탄 하나가 떨어진다. 다행히 불발탄이었지만 진짜 비극은 그때부터 시작된다. 어른들은 “옮기다 터질 수 있다”는 핑계로 폭탄을 치우지 않은 채 발을 빼버린다. 결국 위험을 떠안은 것은 아이들과 교사뿐이다. 아이들은 폭탄이 터지지 않도록 뛰지도, 소리 지르지도 못한 채 교실에 남겨진 폭탄과 기묘한 동거를 시작한다. 시간이 흐르며 폭탄은 어느새 교실의 당연한 규칙이 된다. 아이들은 폭탄의 눈치를 보며 행동과 감정까지 바꿔 간다. 심지어 졸업식 날에는 폭탄과의 이별을 아쉬워하기에 이른다.
이 낯설고 슬픈 풍경에 작가는 묵직한 질문을 던진다. 폭력이 일상이 된 사회는 얼마나 무감각해질 수 있는가. 교실에 있어야 할 것은 폭탄이 아니라 아이들의 자유로운 웃음소리라는 당연하지만 이룰 수 없는 슬픈 현실을 보여준다. 글을 쓰고 그린 이들은 모두 이란 테헤란 출신이다.
맹경환 선임기자
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