[금융뒷담] “남는 게 없는데…” 내달 출시 ‘청년미래적금’ 두고 은행권 고민
최대 연 7~8% 금리… 수익성 확보 어려워
15개 은행, 정부 눈치 보며 유치나서
다음 달 출시될 ‘청년미래적금’을 두고 은행권 경쟁이 치열하다. 연 7~8% 수준의 고금리 정책 상품이라 수익성을 확보하기 어려운 데도 15개 은행이 취급하겠다고 나섰다. 금융권에서는 “정부의 청년 민심 잡기 사업에 민간 금융이 앞장서는 형국”이라는 뒷말이 나온다.
20일 금융권에 따르면 국내 15개 은행은 청년미래적금 막바지 준비 작업에 들어갔다. 청년미래적금은 만 19~34세 청년을 대상으로 하는 3년 만기 자유적립식 상품이다. 월 최대 50만원까지 납입할 수 있고, 기본금리 5%에 일정 요건을 충족하면 기관별 우대금리 2~3% 포인트가 더해진다. 정부 기여금과 비과세 혜택까지 적용하면 최대 연 19% 수준의 일반 적금 효과를 낼 수 있다는 것이 금융당국 설명이다.
청년미래적금은 은행 입장에선 사실상 남는 게 없는 상품이다. 현재 주요 시중은행의 3년 만기 적금 기본금리는 연 2%대 중반 수준이다. 높은 금리 때문에 청년미래적금은 ‘역마진’에 가깝다는 평가가 나온다. 은행 일반 적금 등을 이용하던 기존 고객층이 청년미래적금으로 갈아타면서 손해가 발생할 가능성도 배제하기 어렵다. 우대금리 세부 조건을 조정하는 과정에서 조금이라도 수익을 더 내보려는 ‘눈치싸움’도 벌어지고 있는 상황이다. 구체적인 금리 수준은 이달 말쯤 발표될 것으로 전해졌다.
그럼에도 주요 은행들은 청년미래적금을 취급하기로 했다. 정부 주도의 청년 사업에 참여하지 않아 눈 밖에 나기보다는 청년 고객을 최대한 많이 유치해 ‘락인 효과’라도 보는 데 의의를 두겠다는 것이다. 은행권 관계자는 “정부 주도 사업에서는 ‘우리만 빠진다’는 인상을 주지 않는 것이 중요하다”면서도 “정책형 고금리 상품이 반복적으로 등장하면 시장 금리 체계가 왜곡될 수 있다는 우려도 나오는 건 사실”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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