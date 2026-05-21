鄭 “吳 무책임 행정 표로 심판” 吳 “난 서울시에 미쳐있는 놈”
정원오·오세훈 순차 관훈토론회
정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 “이번 선거는 오세훈 국민의힘 후보의 무능과 무책임한 행정을 시민들이 심판하는 선거가 돼야 한다”며 ‘시정 심판론’을 내세웠다. 반면 오 후보는 “저는 서울시민 삶의 질을 국제적으로 끌어올리는 데 미쳐 있는 놈”이라며 “대선은 하지 않아도 좋다는 마음가짐”이라며 5선 의지를 드러냈다.
20일 관훈클럽 초청 토론회에서는 정 후보와 오 후보가 2시간 간격으로 순차 토론에 나섰다. 정 후보가 양자 토론을 거부한 데 따른 것이다. 정 후보는 토론회에서 “현재 전월세난의 경우 오 후보가 약속만 지켰으면 충분히 막고 해결할 수 있었다”고 지적했다. 정 후보는 “오 후보가 2021년 5년 안에 36만호 공급하겠다고 약속했고, 2021년 9월에는 매년 8만호 주거 제공을 약속했지만 2022∼2024년 통계를 보면 매년 착공 기준으로 3만9000호 정도밖에 공급이 안 됐다”며 “전임자나 정부 탓을 할 게 아니고 본인이 사과해야 한다”고 말했다. 이어 “저는 ‘착착 개발’을 통해 2027년까지 6만호 착공하고, 역세권 청년주택 등을 2027년까지 2만호 공급하겠다”며 “영구 임대 아파트 재건축을 통해 7000호를 공급하는 등 2027년까지 8만7000호를 공급해 주택 시장에 숨통을 트게 하겠다”고 강조했다.
정 후보는 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 논란을 언급하며 “서울시장이 안전에 대한 강한 의지를 갖고 있어야 직원, 유관기관들도 함께 살피게 되어 있다”며 “소 잃고 외양간 고치는 식의 무책임한 행정은 이제 뿌리 뽑아야 한다”고 비판했다. 민주당의 조작기소 특검법 발의 논란에 대해선 “서울시장이 매번 정쟁의 한복판에 서는 게 바람직하지 않다”면서도 “시민 의견과 아주 다른 방향으로 또는 사법적 정의와 맞지 않은 방향으로 결론에 이르려 한다면 시민 입장에 서서 마땅히 의견을 내야 한다”고 말했다. 오 후보와의 맞토론이 성사되지 않은 데 대해서는 “(오 후보가) 시작부터 저에 대해 일관된 네거티브를 해왔기 때문”이라고 설명했다.
앞서 토론회에 임했던 오 후보는 철근 누락 논란에 대해 “(직접) 보고를 못 받았다”면서도 “서울시 도시기반시설본부가 철도공단에 서류로 보고한 사안”이라고 설명했다. 그는 “민주당이 처음엔 제가 은폐했다고, 보고받고도 숨겼다고 했다”며 “그런데 팩트가 아닌 것으로 해명되니 ‘안전불감증’이라고 하는데, 안전을 선거 소재로 쓰는 것”이라고 비판했다. 부동산 문제를 두고는 “박원순 전 시장 때 재개발·재건축 구역 389군데를 해제했다. 서울시민 주거난을 가중시킨 주범 중의 주범”이라며 “제가 5년 전 서울시로 돌아와 정말 사력을 다해 해제됐던 구역들을 되살리고 추가로 구역을 지정했다. 문제는 (정부의) 10·15 부동산 대책으로 이 순항하던 정비 사업이 전부 멈춰 서게 됐다”고 강조했다.
조작기소 특검법은 ‘공소취소 특검’으로 규정하며 “잠정적으로 선거기간에만 중단할 뿐이지 선거 이후에 하겠다는 의지를 분명히 밝히고 있다”고 꼬집었다. 이어 “서울시를 저와 국민의힘이 지켜내면 이재명 대통령에게 심리적 자제를 촉구하는 무언의 효과가 분명히 있을 것”이라며 “5선 시장으로서 시민이 자부심을 느낄 수 있는 도시만 될 수 있다면 대선은 하지 않아도 좋다는 마음가짐”이라고 강조했다.
이형민 윤예솔 기자 gilels@kmib.co.kr
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