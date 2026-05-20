美·이스라엘 ‘이란 정권교체 카드’ 강경보수파 前대통령이었다
이란전 초기 목표 ‘신정체제 전복’
아마디네자드 후임자 구상 무산
미국과 이스라엘의 대(對)이란 전쟁 초기 목표는 강경 보수파인 마무드 아마디네자드(사진) 전 이란 대통령의 권좌 복귀였다는 보도가 나왔다.
뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 미 행정부 당국자들을 인용해 “미국과 이스라엘이 가택연금 상태인 아마디네자드 전 대통령을 풀어준 뒤 정권을 장악하도록 유도하는 방안을 구상했다”고 전했다. 이스라엘은 이 구상을 주도했으며 아마디네자드 측과도 사전 협의가 있었던 것으로 전해졌다.
하지만 계획은 곧바로 틀어졌다. 지난 2월 28일 개전 당일 이스라엘군의 공습으로 부상을 입은 아마디네자드가 정권교체 구상에 환멸을 느끼면서였다. 미국 당국자들은 “당시 공습이 아마디네자드를 가택연금에서 석방하기 위한 작전이었다”고 설명했다. 하지만 위협에 처했던 아마디네자드는 정작 개전 이후 공개석상에 등장하지 않고 있으며 행방도 묘연하다고 NYT는 짚었다.
미국과 이스라엘이 이란 안에서도 강경한 반미·반이스라엘 성향 인사를 차기 지도자로 검토한 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 그는 2005~2013년 대통령 재임 당시 “이스라엘을 지도에서 지워버리겠다”고 외쳤고, 집권 초반에는 이란 최고지도자였던 아야톨라 알리 하메네이의 측근으로도 분류됐다. 하지만 이란 정권 내 부패 혐의를 고발하며 최고지도부와 갈등을 빚었다. 퇴임 이후 2017년과 2021년, 2024년 대선 출마를 시도했지만 모두 이란 헌법수호위원회에 의해 저지됐다.
NYT는 “미국과 이스라엘의 궁극적 목표가 이란 신정체제 전복에 있었으며 아마디네자드 복귀는 이를 위한 다층적 계획의 일부였다”고 설명했다. 그러면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 축출한 군사작전에 만족한 상태였으며 이런 방식을 다른 나라에서도 재현할 수 있다고 판단했을 가능성이 있다고 분석했다. 아마디네자드가 여전히 강경 보수파로 분류되는지 불분명하다는 평가도 나온다. 그는 2019년 NYT 인터뷰에서 “트럼프는 행동하는 사람”이라고 칭찬하며 미국과의 관계 개선 필요성을 언급했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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