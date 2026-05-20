민주당 “서울 5%p 초박빙” 호남선 무소속 강세… 위기감 고조
격전지 접전 양상에 비상체제
서울 강남·서초, 열세 평가도
지도부 “우린 도전자” 다잡기
더불어민주당이 6·3 지방선거 서울시장 판세를 ‘5% 포인트 이내 초박빙’으로 평가하며 비상 대응에 돌입했다. 주요 격전지에서 초접전 양상을 보이고, 텃밭 호남 기초단체장 선거에서도 무소속 후보의 강세가 이어지며 위기론도 확산되고 있다. 민주당 지도부는 “우리가 수성하는 입장이 아니다. 현직 단체장이라고 착각하지 말라”며 기강 단속에 나섰다.
20일 국민일보 취재를 종합하면 민주당은 최근 격전지를 중심으로 지지율 격차가 빠르게 좁혀지는 데 대해 경각심을 갖고 대응책 마련에 부심하고 있다. 특히 최대 승부처인 서울시장 선거는 5% 포인트 이내 초박빙 승부가 펼쳐질 것이란 전망이 당 안팎에서 제기됐다. 정원오 민주당 서울시장 후보 측 관계자는 “구청장 선거도 쉽지 않다. 당 차원 여론조사상 전반적으로 팽팽하다”며 “강남·서초는 이미 국민의힘 우세로 보고 있다”고 말했다. 이어 “정 후보 지지율은 바닥을 찍은 반면 오세훈 국민의힘 후보는 최고점을 찍었다고 본다”며 “남은 기간 흐름이 중요하다”고 했다.
호남에서의 압승도 장담하기 어려운 상황이다. 전북지사를 비롯해 강진군·완도군·순천시·담양군 등에서 민주당 후보가 무소속 또는 조국혁신당 후보에게 밀리거나 접전을 벌이고 있다. 코리아정보리서치가 남도일보·BBS광주불교방송·광주CBS노컷뉴스 의뢰로 각각 9~10일과 10~11일, 15~16일 담양·강진·완도에 거주하는 만18세 이상 유권자 502·512·501명을 대상으로 조사(무선전화 가상번호 100% 활용 자동응답)한 결과 강진군수 적합도는 강진원 무소속 후보가 57.0%를 기록, 차영수 민주당 후보(39.7%)를 오차범위 밖에서 이겼다. 완도군수는 김신 무소속 후보가 51.5%, 우홍섭 민주당 후보는 44.9%를 기록했다. 담양군수 적합도에서 박종원 민주당 후보는 45.1%로 정철원 조국혁신당 후보 46.0%에 비해 오차범위 내 열세였다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
조승래 민주당 사무총장은 국회 기자간담회에서 “몇몇 지역은 우리 후보가 현역 단체장이라고 착각하고 있다”며 “서울과 부산, 인천과 대전 등 대부분 지역 단체장은 국민의힘 소속”이라고 지적했다. 그러면서 “마치 우리 후보가 수성하고 그분들이 공성하는 것 같은 착시효과가 있는 것 같은데, 도전자의 마음으로 더욱 더 치열하고 활발하게 선거 캠페인을 추진하겠다”고 강조했다.
김관영 무소속 전북지사 후보에 대한 공세 수위도 높였다. 조 총장은 “김 후보가 민주당 지도부로부터 탄압받는다 생각하는 모양인데, 우리가 현금 살포하라 시킨 것도 아니지 않나”라며 “현금 살포 영상이 있는데 그걸 어떻게 정치적 수사로 바꿀 수 있느냐”고 직격했다. 김 후보 측으로 전북 당원 명부가 넘어갔다는 보도도 언급하며 “매우 심각한 사안”이라며 “선관위나 수사 당국이 조치를 취해 달라”고 압박하기도 했다.
한웅희 김혜원 기자 han@kmib.co.kr
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