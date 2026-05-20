100조 손실 우려에도 극한 대립… 반도체 초호황에 찬물

파업 현실화 땐 어떤 피해 있나

보이지 않는 신뢰 훼손 더 치명적

결국 글로벌 경쟁 업체만 웃게 돼

사측 가처분 인용 생산 마비 면해

연합뉴스

삼성전자 노조가 21일로 예고한 총파업이 끝내 현실화할 경우 국내 경제 전반과 글로벌 반도체 공급망에 메가톤급 악재가 될 것으로 전망된다. 한국 경제의 버팀목인 삼성전자가 파업 여파로 100조원 규모의 직간접적 손실을 입을 수 있다는 분석도 나온다. 사측은 물론이고 대통령, 정부까지 모두 나서서 노사 합의를 요청하는 이유다.



삼성전자 노조가 실제로 총파업에 돌입할 경우의 경제적 파장은 개별 기업 손실 수준을 넘어 국가 경제의 근간을 흔들 수 있는 규모다. 김민석 국무총리는 지난 17일 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 발표하며 “삼성전자 반도체 공장은 단 하루만 정지돼도 최대 1조원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다”며 “파업으로 웨이퍼가 폐기되는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기된다”고 밝혔다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 설비 백업 등을 감안해 파업 시 회사가 약 30조원 규모의 피해를 입을 거라고 주장했다.



한국은행은 노조가 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 파업을 벌이면 올해 경제성장률이 최대 0.5% 포인트 하락할 것으로 추산했다. 파업으로 생산이 줄고, 종료 이후 설비가 다시 안정화되는 데도 일정 기간이 걸린다고 가정하면 약 15조원 규모의 부가가치 손실이 발생한다는 것이다. 이렇게 되면 ‘2년 만의 경제성장률 2%대’ 복귀 계획도 차질이 불가피하다.





당장 눈앞의 손실보다 눈에 보이지 않는 ‘신뢰 훼손’이 더 치명적이라는 분석도 많다. 파업으로 제품 납품이 지연되거나 품질 문제가 발생하면 엔비디아와 테슬라 등 ‘글로벌 큰손’들은 대체 공급처인 미국 마이크론이나 대만 TSMC 등으로 발길을 돌릴 가능성이 있다. 삼성전자는 지난 2월 6세대 고대역폭메모리(HBM)를 세계 최초로 양산 출하하며 유지한 고지를 선점했는데, 절치부심하며 어렵게 얻은 기회를 날려버릴 수 있는 셈이다.



황용식 세종대 경영학과 교수는 “이 싸움에서 결국 웃게 되는 건 TSMC와 같은 경쟁 업체다. 집안싸움 때문에 글로벌 반도체 선두주자로서의 위상을 잃을 위기에 처한 것”이라며 “파업이 현실화한다면 정말로 돌아킬 수 없는 강을 건너는 것”이라고 지적했다. 호시탐탐 기회를 엿보는 중국 반도체 기업들이 삼성전자 노사 갈등의 반사이익을 누리게 될 것이라는 관측도 나온다.







최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수는 “반도체 산업은 생산라인이 한 번 멈추면 재가동에 막대한 재원과 인력이 투입되는 만큼 사법부가 최소한의 제동 장치를 마련해 놨다”고 평가했다. 다만 최 교수는 “이는 어디까지나 긴급하고 일시적인 조치일 뿐 실제 파업이 장기화하면 생산라인이 정상 가동될 수 있을지 미지수”라며 “한국 노동계와 산업 구조에 대한 해외의 불신이 조선과 바이오, 방산 등 주력 산업 전반으로 번질 수 있다”고 경고했다.



손재호 양윤선 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노조가 21일로 예고한 총파업이 끝내 현실화할 경우 국내 경제 전반과 글로벌 반도체 공급망에 메가톤급 악재가 될 것으로 전망된다. 한국 경제의 버팀목인 삼성전자가 파업 여파로 100조원 규모의 직간접적 손실을 입을 수 있다는 분석도 나온다. 사측은 물론이고 대통령, 정부까지 모두 나서서 노사 합의를 요청하는 이유다.삼성전자 노조가 실제로 총파업에 돌입할 경우의 경제적 파장은 개별 기업 손실 수준을 넘어 국가 경제의 근간을 흔들 수 있는 규모다. 김민석 국무총리는 지난 17일 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 발표하며 “삼성전자 반도체 공장은 단 하루만 정지돼도 최대 1조원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다”며 “파업으로 웨이퍼가 폐기되는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기된다”고 밝혔다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 설비 백업 등을 감안해 파업 시 회사가 약 30조원 규모의 피해를 입을 거라고 주장했다.한국은행은 노조가 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 파업을 벌이면 올해 경제성장률이 최대 0.5% 포인트 하락할 것으로 추산했다. 파업으로 생산이 줄고, 종료 이후 설비가 다시 안정화되는 데도 일정 기간이 걸린다고 가정하면 약 15조원 규모의 부가가치 손실이 발생한다는 것이다. 이렇게 되면 ‘2년 만의 경제성장률 2%대’ 복귀 계획도 차질이 불가피하다.당장 눈앞의 손실보다 눈에 보이지 않는 ‘신뢰 훼손’이 더 치명적이라는 분석도 많다. 파업으로 제품 납품이 지연되거나 품질 문제가 발생하면 엔비디아와 테슬라 등 ‘글로벌 큰손’들은 대체 공급처인 미국 마이크론이나 대만 TSMC 등으로 발길을 돌릴 가능성이 있다. 삼성전자는 지난 2월 6세대 고대역폭메모리(HBM)를 세계 최초로 양산 출하하며 유지한 고지를 선점했는데, 절치부심하며 어렵게 얻은 기회를 날려버릴 수 있는 셈이다.황용식 세종대 경영학과 교수는 “이 싸움에서 결국 웃게 되는 건 TSMC와 같은 경쟁 업체다. 집안싸움 때문에 글로벌 반도체 선두주자로서의 위상을 잃을 위기에 처한 것”이라며 “파업이 현실화한다면 정말로 돌아킬 수 없는 강을 건너는 것”이라고 지적했다. 호시탐탐 기회를 엿보는 중국 반도체 기업들이 삼성전자 노사 갈등의 반사이익을 누리게 될 것이라는 관측도 나온다.다만 법원이 사측이 신청한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하면서 파업 시에도 생산라인이 완전히 멈춰 서는 재앙은 피할 수 있는 ‘최후의 보루’는 마련돼 있다. ‘반도체 공장까지 멈추게 해서는 안 된다’는 법원 결정에 따라 필수시설을 유지할 인력과 웨이퍼 변질을 막기 위한 최소 관리 인력은 파업 중에도 현장에 남게 된다.최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수는 “반도체 산업은 생산라인이 한 번 멈추면 재가동에 막대한 재원과 인력이 투입되는 만큼 사법부가 최소한의 제동 장치를 마련해 놨다”고 평가했다. 다만 최 교수는 “이는 어디까지나 긴급하고 일시적인 조치일 뿐 실제 파업이 장기화하면 생산라인이 정상 가동될 수 있을지 미지수”라며 “한국 노동계와 산업 구조에 대한 해외의 불신이 조선과 바이오, 방산 등 주력 산업 전반으로 번질 수 있다”고 경고했다.손재호 양윤선 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지