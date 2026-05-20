시사 전체기사

100조 손실 우려에도 극한 대립… 반도체 초호황에 찬물

입력:2026-05-20 18:47
공유하기
글자 크기 조정

파업 현실화 땐 어떤 피해 있나
보이지 않는 신뢰 훼손 더 치명적
결국 글로벌 경쟁 업체만 웃게 돼
사측 가처분 인용 생산 마비 면해

연합뉴스

삼성전자 노조가 21일로 예고한 총파업이 끝내 현실화할 경우 국내 경제 전반과 글로벌 반도체 공급망에 메가톤급 악재가 될 것으로 전망된다. 한국 경제의 버팀목인 삼성전자가 파업 여파로 100조원 규모의 직간접적 손실을 입을 수 있다는 분석도 나온다. 사측은 물론이고 대통령, 정부까지 모두 나서서 노사 합의를 요청하는 이유다.

삼성전자 노조가 실제로 총파업에 돌입할 경우의 경제적 파장은 개별 기업 손실 수준을 넘어 국가 경제의 근간을 흔들 수 있는 규모다. 김민석 국무총리는 지난 17일 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 발표하며 “삼성전자 반도체 공장은 단 하루만 정지돼도 최대 1조원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다”며 “파업으로 웨이퍼가 폐기되는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기된다”고 밝혔다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 설비 백업 등을 감안해 파업 시 회사가 약 30조원 규모의 피해를 입을 거라고 주장했다.

한국은행은 노조가 21일부터 다음 달 7일까지 18일간 파업을 벌이면 올해 경제성장률이 최대 0.5% 포인트 하락할 것으로 추산했다. 파업으로 생산이 줄고, 종료 이후 설비가 다시 안정화되는 데도 일정 기간이 걸린다고 가정하면 약 15조원 규모의 부가가치 손실이 발생한다는 것이다. 이렇게 되면 ‘2년 만의 경제성장률 2%대’ 복귀 계획도 차질이 불가피하다.



당장 눈앞의 손실보다 눈에 보이지 않는 ‘신뢰 훼손’이 더 치명적이라는 분석도 많다. 파업으로 제품 납품이 지연되거나 품질 문제가 발생하면 엔비디아와 테슬라 등 ‘글로벌 큰손’들은 대체 공급처인 미국 마이크론이나 대만 TSMC 등으로 발길을 돌릴 가능성이 있다. 삼성전자는 지난 2월 6세대 고대역폭메모리(HBM)를 세계 최초로 양산 출하하며 유지한 고지를 선점했는데, 절치부심하며 어렵게 얻은 기회를 날려버릴 수 있는 셈이다.

황용식 세종대 경영학과 교수는 “이 싸움에서 결국 웃게 되는 건 TSMC와 같은 경쟁 업체다. 집안싸움 때문에 글로벌 반도체 선두주자로서의 위상을 잃을 위기에 처한 것”이라며 “파업이 현실화한다면 정말로 돌아킬 수 없는 강을 건너는 것”이라고 지적했다. 호시탐탐 기회를 엿보는 중국 반도체 기업들이 삼성전자 노사 갈등의 반사이익을 누리게 될 것이라는 관측도 나온다.

다만 법원이 사측이 신청한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하면서 파업 시에도 생산라인이 완전히 멈춰 서는 재앙은 피할 수 있는 ‘최후의 보루’는 마련돼 있다. ‘반도체 공장까지 멈추게 해서는 안 된다’는 법원 결정에 따라 필수시설을 유지할 인력과 웨이퍼 변질을 막기 위한 최소 관리 인력은 파업 중에도 현장에 남게 된다.


최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수는 “반도체 산업은 생산라인이 한 번 멈추면 재가동에 막대한 재원과 인력이 투입되는 만큼 사법부가 최소한의 제동 장치를 마련해 놨다”고 평가했다. 다만 최 교수는 “이는 어디까지나 긴급하고 일시적인 조치일 뿐 실제 파업이 장기화하면 생산라인이 정상 가동될 수 있을지 미지수”라며 “한국 노동계와 산업 구조에 대한 해외의 불신이 조선과 바이오, 방산 등 주력 산업 전반으로 번질 수 있다”고 경고했다.

손재호 양윤선 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원
서울시 “GTX 삼성역 철근 누락, 6차례·51건 보고”
“적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼성전자가 밝힌 결렬 배경
李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일”
빌라 주차장서 초등생 납치 시도한 60대 긴급체포
李대통령 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴수가 있을까”
“엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄]
‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거
국민일보 신문구독