“세계 반도체 공급망 위기” “韓경제 타격”… 외신들, 삼성전자 협상 결렬 일제히 보도
대만 경제지는 “인재 유출 우려”
주요 외신은 삼성전자 노사의 임금 협상 결렬 소식을 긴급 타전하며 파업 현실화에 대한 위기감을 전했다. 특히 세계 반도체 공급망이 위협받을 것이라는 우려가 많았다.
블룸버그통신은 20일 “데이터센터 서버부터 스마트폰·전기차까지 다양한 기기에 탑재되는 반도체 분야 최대 공급업체인 삼성전자의 파업 예고로 세계 기술 공급망이 위기에 직면했다”고 전했다. 그러면서 “최승호 노조위원장이 21일 총파업에 돌입한다고 선언한 뒤 삼성전자 주가와 코스피지수가 일제히 하락했다”며 “삼성전자는 생산 지연에 그치지 않고 차세대 반도체 개발에도 차질을 겪을 수 있다”고 전망했다. 영국 가디언은 “삼성전자 D램 반도체 칩의 세계 점유율은 지난해 말 기준 36%”라며 “18일간의 파업으로 세계 D램의 3~4%, 낸드플래시의 2~3% 물량 공급에 차질이 생길 것으로 추정된다”고 분석했다.
일본 니혼게이자이신문은 “노사 교섭은 지난해 말부터 간헐적으로 이어졌으나 결론을 내지 못했다”며 “파업이 한국 경제에 미칠 타격을 우려하는 목소리가 높아지자 고용노동부 산하 중앙노동위원회가 중재에 나섰다”고 설명했다. AP통신은 “노조와 경영진 모두 협상 결렬의 책임을 서로에게 돌렸다”고 지적했다.
삼성전자의 파업이 한국 내수 경제에도 타격을 입힐 것이라고 외신들은 진단했다. 로이터통신은 “삼성전자의 파업은 한국 경제 건전성을 위협하고 세계 반도체 공급망을 교란할 수 있다”고 평가했다. AFP통신은 “한국 수출 품목 중 반도체는 35%를 차지한다”며 “한국 정부 내부에서 삼성전자 파업이 장기화되면 수출 주도형 경제에 타격을 입을 수 있다는 우려가 고조되고 있다”고 전했다.
대만 동삼재경신문은 “미국 반도체 기업 마이크론이 삼성전자 노사 갈등을 틈타 한국의 고대역폭메모리(HBM) 핵심 인재 영입에 나섰다”며 “삼성전자는 내부 인재 유출과 경쟁사의 추월을 모두 경계해야 하는 이중고에 놓였다”고 보도했다.
다만 일부 외신은 총파업이 실제로 단행될 가능성이나 파급력을 놓고 신중한 전망도 내놨다. 월스트리트저널은 “협상이 결렬되면 한국 정부가 비상 중재 권한을 행사해 합의를 강제할 수 있다고 경고했다”며 “삼성 노조원들이 예정대로 21일부터 파업에 돌입할지, 이번 파업이 얼마나 큰 파장을 일으킬지는 불투명하다”고 짚었다. CNBC방송도 “파업은 제한적일 수 있다”며 한국 법원이 지난 18일 사측의 가처분 신청을 인용한 대목을 언급했다.
권민지 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사