시사 전체기사

‘숙박업소에 갑질’ 여기어때·야놀자 기소

입력:2026-05-20 19:01
공유하기
글자 크기 조정

광고상품 판매 후 미사용 쿠폰 소멸

서울중앙지검. 연합뉴스

입점 숙박업소에 할인쿠폰과 결합된 광고상품을 판매한 뒤 일방적으로 쿠폰을 소멸시키는 등 ‘갑질’을 한 혐의로 온라인 숙박 예약플랫폼 ‘여기어때’와 ‘야놀자’가 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 20일 심명섭 전 여기어때 대표와 법인 여기어때·야놀자를 공정거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 이들 업체는 2017~2024년 플랫폼에 입점한 모텔 등 숙박업소에 할인쿠폰과 결합된 광고상품을 판매하고, 거래상 지위를 남용해 유효기간이 지난 미사용 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 혐의를 받는다.

검찰에 따르면 두 업체는 플랫폼 상단에 숙박업소가 노출되는 광고상품을 숙박업소에 판매했다. 또 상품을 구매하는 소비자들에게 이 업소에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 지급하기로 했다. 숙박업소 입장에서는 광고상품을 구매한 금액 일부로 소비자들에게 할인쿠폰을 지급하게 된 셈이었다.


그러나 두 업체는 할인쿠폰의 유효기간이 지나면 일방적으로 쿠폰을 소멸시키고 쿠폰 판매대금을 업체 이익으로 귀속시킨 것으로 조사됐다. 특히 여기어때는 일부 쿠폰의 유효기간이 단 하루였다. 검찰은 여기어때가 2018~2024년 359억원 규모의 쿠폰을 소멸시키고, 야놀자는 2017~2024년 12억1000만원 규모의 쿠폰을 소멸시켰다고 봤다.

검찰은 두 업체가 온라인 숙박앱 시장을 과점하는 상황에서 숙박업소들이 ‘울며 겨자 먹기’ 식으로 광고상품을 구매할 수밖에 없었다고 판단했다. 유효기간이 지난 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 것 역시 ‘갑질’에 해당한다고 봤다.

공정거래위원회는 지난해 6월 여기어때에 과징금 10억원, 야놀자에 과징금 5억4000만원을 부과했다. 다만 형사고발은 이뤄지지 않았다. 이후 중소벤처기업부가 고발요청권을 행사했고, 공정위 고발에 따라 검찰이 수사에 착수했다. 검찰은 지난 3월 두 업체를 압수수색했다. 검찰 관계자는 “플랫폼 사업자의 ‘갑질’ 범죄는 수많은 중소상공인 피해자를 양산하고 독점적 구조를 고착화할 수 있다”며 “공정거래사범에 적극 대응할 것”이라고 밝혔다.


이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
20대 틱토커 살해 후 야산 유기한 50대, 수감 중 사망
“적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼성전자가 밝힌 결렬 배경
李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까”
카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결
김건희 “‘쥴’자도 사용안해…‘제니’라고 불려”…법정서 ‘쥴리 의혹 부인’
3년 전 ‘삼성 1타강사’ ‘평택 손재주왕’… 노조위원장 된 최승호
5·18 ‘탱크데이’ 후폭풍…정용진, 명예훼손으로 피고발
삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업”
국민일보 신문구독