‘숙박업소에 갑질’ 여기어때·야놀자 기소
광고상품 판매 후 미사용 쿠폰 소멸
입점 숙박업소에 할인쿠폰과 결합된 광고상품을 판매한 뒤 일방적으로 쿠폰을 소멸시키는 등 ‘갑질’을 한 혐의로 온라인 숙박 예약플랫폼 ‘여기어때’와 ‘야놀자’가 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 20일 심명섭 전 여기어때 대표와 법인 여기어때·야놀자를 공정거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 이들 업체는 2017~2024년 플랫폼에 입점한 모텔 등 숙박업소에 할인쿠폰과 결합된 광고상품을 판매하고, 거래상 지위를 남용해 유효기간이 지난 미사용 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 혐의를 받는다.
검찰에 따르면 두 업체는 플랫폼 상단에 숙박업소가 노출되는 광고상품을 숙박업소에 판매했다. 또 상품을 구매하는 소비자들에게 이 업소에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 지급하기로 했다. 숙박업소 입장에서는 광고상품을 구매한 금액 일부로 소비자들에게 할인쿠폰을 지급하게 된 셈이었다.
그러나 두 업체는 할인쿠폰의 유효기간이 지나면 일방적으로 쿠폰을 소멸시키고 쿠폰 판매대금을 업체 이익으로 귀속시킨 것으로 조사됐다. 특히 여기어때는 일부 쿠폰의 유효기간이 단 하루였다. 검찰은 여기어때가 2018~2024년 359억원 규모의 쿠폰을 소멸시키고, 야놀자는 2017~2024년 12억1000만원 규모의 쿠폰을 소멸시켰다고 봤다.
검찰은 두 업체가 온라인 숙박앱 시장을 과점하는 상황에서 숙박업소들이 ‘울며 겨자 먹기’ 식으로 광고상품을 구매할 수밖에 없었다고 판단했다. 유효기간이 지난 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 것 역시 ‘갑질’에 해당한다고 봤다.
공정거래위원회는 지난해 6월 여기어때에 과징금 10억원, 야놀자에 과징금 5억4000만원을 부과했다. 다만 형사고발은 이뤄지지 않았다. 이후 중소벤처기업부가 고발요청권을 행사했고, 공정위 고발에 따라 검찰이 수사에 착수했다. 검찰은 지난 3월 두 업체를 압수수색했다. 검찰 관계자는 “플랫폼 사업자의 ‘갑질’ 범죄는 수많은 중소상공인 피해자를 양산하고 독점적 구조를 고착화할 수 있다”며 “공정거래사범에 적극 대응할 것”이라고 밝혔다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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