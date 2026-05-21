하정우, 이번엔 이해충돌 논란… ‘대표와 친분’ 업스테이지 승승장구
독파모 선정 후 5600억 투자받아
한 “이것도 업계 관행인가” 비판
하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 후보의 ‘주식 파킹거래’ 논란이 이해충돌 의혹 공방으로 번지고 있다.
20일 업스테이지 측에 따르면 하 후보는 AI 교육사업 자문역을 맡고 주식 1만주를 액면가 100원에 ‘베스팅’ 형태로 받았다. 하 후보와 네이버에서 함께 근무한 김성훈 업스테이지 대표는 수년 전부터 깊은 친분을 유지해 왔다. 홍콩과기대 교수였던 김 대표는 2023년 하 후보가 같은 대학 겸임교수로 임명될 때 추천서를 써줬다. 김 대표는 당시 페이스북에 “네이버 초거대 AI를 이끌고 계시는 하정우 박사님을 홍콩과기대 교수님으로 모시게 돼 기쁘다”고 적었고(사진), 하 후보는 “추천해주신 덕분이에요 감사합니닷!”이라고 답글을 달았다.
하 후보가 지난해 6월 초대 AI수석으로 임명됐을 때도 김 대표는 “우리나라에서 이 일을 맡기에 가장 적절한 분”이라며 “멋진 활약 기대하겠다”고 적었다. 지난 4월 하 후보의 북갑 출마론이 일던 시기에도 두 사람은 함께 저녁식사 하는 모습을 소셜미디어에 올리는 등 친분을 숨기지 않았다.
하 후보의 AI수석 재직 기간 업스테이지는 지난해 8월 국가대표 AI를 선발하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’(독파모) 프로젝트 5개 업체 중 하나로 선정된 데 이어 지난 1월 대기업들을 제치고 최종 경쟁 3개사에 포함됐다. 최근에는 금융위원회 산하 국민성장펀드에서 5600억원 투자를 유지했는데, 금융위는 독파모 1차 평가를 통과해 기술력을 인정받았다는 점을 근거로 들었다.
한동훈 무소속 후보는 “하 후보가 주식 받고 일해주던 업스테이지의 독파모 선정과 5600억원 몰아주기는 ‘법무장관 소속 로펌에 국가소송 몰아주는 것’과 같은데, 그것도 ‘업계 관행’이 맞는가”라며 “도저히 있을 수 없는 이해충돌”이라고 주장했다. 이에 대해 하 후보 측은 “AI수석실은 정책의 큰 방향성을 제시할 뿐 개별 사업의 업체 선정에는 관여할 수 없는 구조”라고 반박했다. 독파모 선정은 과학기술정보통신부 주관으로 전문심사위원단의 공정한 평가로 진행됐다는 설명이다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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