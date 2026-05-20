성과급 기준이 왜 영업이익?… 李 “이해 안 된다” 제동

성과급 기준이 왜 영업이익?… 李 “이해 안 된다” 제동
‘영업이익 기준’ 배분 요구 지적
영업이익엔 주주·정부 등 기여
성과급 빠져나가면 배당금 줄어
산업계 확산·증시 타격 등 우려
이재명 대통령이 최근 고개를 든 영업이익 기준 성과급 협상 기류에 대해 공개적으로 “이해되지 않는다”며 제동을 걸었다. 세금이 부과되기 전, 사회 각 주체의 기여분이 포함된 영업이익을 기준 삼아 노동자만 이득을 보는 문제점을 환기해 산업계 내에 이 같은 풍토 확산을 차단하려는 의도로 해석된다.
이 대통령은 20일 국무회의에서 영업이익 기준 성과급 분배에 대해 “저로서는 약간 이해되지 않는다. 이런 문제들도 우리가 모두 한 번 고민해야 할 부분”이라고 지적했다. 기업 영업이익엔 노동자는 물론 투자자와 주주, 기업을 정책적으로 지원하는 정부와 납세자인 국민까지 직간접적인 기여도가 있기에 납세 전 영업이익을 기준으로 성과급을 배분하는 건 문제가 있다는 취지다. 정부 고위 당국자는 “이 대통령 발언은 영업이익을 기준 삼는 성과급 배분이 근본적·중장기적으로 문제가 있기에 앞으로 사회적 논의가 필요하다는 뜻”이라며 “삼성전자 문제에 국한한 것은 아니다”고 말했다.
이 대통령은 국내 1위 기업인 삼성전자를 비롯해 국내 대기업에서 영업이익 기준 성과급 배분이 시작될 경우 산업계 전반에 제도화될 것을 우려하는 것으로 알려졌다. 이미 삼성바이오로직스와 카카오, HD현대중공업 노조가 임금 및 단체협약에서 이를 중요 안건으로 요구한 상태다. 제도가 확산된다면 인공지능(AI) 혁신 등을 놓고 글로벌 경쟁 중인 국내 기업의 경쟁력이 발목잡힐 수 있다. 영업이익은 기업의 대규모 설비투자와 연구개발(R&D) 재원이기도 하다.
게다가 일부 주주단체도 연일 반발하고 있다. 주주들은 영업이익에서 세금과 각종 비용을 모두 제하고 난 배당가능이익(이익잉여금) 안에서 배당금을 받는데, 애초 영업이익에서 성과급이 대거 빠져나가면 배당금 재원이 줄어들기 때문이다. 주주단체는 이를 심대한 주주 재산권 침해로 본다. 따라서 영업이익 기준 성과급 지급이 확산되면 이재명정부 최대 성과 중 하나인 증권시장 타격도 불가피하다.
SK하이닉스가 2021년 영업이익 기준 성과급 제도를 도입한 것과 현재는 상황이 다르다는 지적도 나온다. 여권 관계자는 “SK하이닉스는 회사가 어려웠을 때 임직원들을 독려하기 위해 영업이익 기준 성과급 제도를 도입했던 것”이라며 “반도체가 호황인 현재와는 상황이 다르다”고 말했다. 이 대통령 발언은 긴급조정권 카드를 빼 들기 전 마지막까지 삼성전자 노사 합의를 압박하기 위한 성격도 있었다. 한 더불어민주당 의원은 “대통령이 자꾸 세게 나온 건 합의하라는 의지의 표현”이라고 말했다. 다른 정부 당국자도 “긴급조정권은 만능무기가 아니다. 시기도 30일로 제한돼 있고, 잘못 쓰면 돌이킬 수 없는 사태를 만들 수 있다”고 지적했다. 강유정 청와대 수석대변인도 “한국 경제에 미칠 우려를 고려해 마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해주기 바란다”는 입장을 밝혔다.
이동환 윤예솔 최예슬 기자 huan@kmib.co.kr
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