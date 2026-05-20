원유 실은 한국 선박 호르무즈 첫 통과… 전쟁 81일 만

이란서 해협 통항 가능하다 알려와

정부, 남은 25척 위한 협의 계속키로

이 대통령 “네타냐후 체포영장 검토”

이란 전쟁 여파로 갇혀 있던 우리 국적 선박 유니버설 위너호가 20일 호르무즈 해협을 통과하고 있다. 해당 선박은 HMM 소속 초대형 유조선으로 탑승 인원 20여명 중 절반가량이 한국인이다. 마린트래픽 캡처

이란 전쟁 발발 후 81일 만에 원유를 실은 한국 선박이 처음으로 호르무즈 해협을 무사히 통과했다. 이번에 해협을 빠져나온 선박은 지난 4일 피격당한 나무호의 선사 HMM 소속 유조선이다.



조현 외교부 장관은 20일 국회 외교통일위원회에서 “우리 유조선이 이란 측과 협의하에 호르무즈 해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면 해당 선박은 HMM 소속 초대형 유조선 유니버설 위너호다. 쿠웨이트에서 하루 치 소비량인 200만 배럴의 원유를 실은 이 선박은 울산으로 향할 예정이다. 외교부 당국자는 “이란 측은 지난 18일 우리 선박 한 척에 대해 호르무즈 해협 통항이 가능하다고 이란대사관을 통해 알려왔다”며 “정부는 선사에 이 사실을 공유했고 선사는 내부 협의를 거쳐 통항을 개시했다”고 밝혔다. 이란에 통항료나 항로 안내를 위한 서비스 요금 등은 지불하지 않았다.



유니버설 위너호는 지난 19일 새벽 카타르 인근 해역에서 운항을 개시했다. 이날 오후 4시 기준 마린 트래픽에 따르면 이란이 안내한 통항로를 따라 호르무즈 해협을 지나 오만만에 진입했다. 이 선박의 탑승 선원 20여명 중 10여명은 한국인인 것으로 전해졌다. 정부는 이란과의 협상 과정에서 한국 선원이 상당수인 점, 핵심 에너지원인 원유를 실었다는 점 등을 고려해 유니버설 위너호의 통항을 최종 협의한 것으로 보인다.



유니버설 위너호 사례는 이란과 외교적 노력의 첫 성과이자 나머지 선박들이 빠져나올 수 있도록 물꼬를 트는 계기가 될 것으로 전망된다. 지난 4일 발생한 나무호 피격 사건도 일부 영향을 미쳤다는 평가다. 이란이 나무호 공격의 유력한 주체로 거론되는 상황에서 같은 선사 선박이 해협 통과를 허용받았기 때문이다. 다만 정부는 나무호 사건과 이번 통항의 관련성은 없다고 선을 그었다.



정부는 호르무즈 해협에 발이 묶인 나머지 25척의 빠른 통항을 위해 이란과 협의를 이어갈 예정이다. 외교부 관계자는 “우리는 추가적으로 모든 한국 배의 자유로운 통항을 (이란에) 요구할 것”이라고 설명했다. 미국 주도의 다국적 협력체인 해양자유구상(MFC)에 참여하더라도 협상은 계속될 전망이다. 한 외교 소식통은 “MFC에 참여하는 것이 이란과 적대 관계가 되겠다는 뜻은 아니기 때문에 선박 통과를 위한 노력은 계속된다”고 부연했다.







최예슬 이동환 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란 전쟁 발발 후 81일 만에 원유를 실은 한국 선박이 처음으로 호르무즈 해협을 무사히 통과했다. 이번에 해협을 빠져나온 선박은 지난 4일 피격당한 나무호의 선사 HMM 소속 유조선이다.조현 외교부 장관은 20일 국회 외교통일위원회에서 “우리 유조선이 이란 측과 협의하에 호르무즈 해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면 해당 선박은 HMM 소속 초대형 유조선 유니버설 위너호다. 쿠웨이트에서 하루 치 소비량인 200만 배럴의 원유를 실은 이 선박은 울산으로 향할 예정이다. 외교부 당국자는 “이란 측은 지난 18일 우리 선박 한 척에 대해 호르무즈 해협 통항이 가능하다고 이란대사관을 통해 알려왔다”며 “정부는 선사에 이 사실을 공유했고 선사는 내부 협의를 거쳐 통항을 개시했다”고 밝혔다. 이란에 통항료나 항로 안내를 위한 서비스 요금 등은 지불하지 않았다.유니버설 위너호는 지난 19일 새벽 카타르 인근 해역에서 운항을 개시했다. 이날 오후 4시 기준 마린 트래픽에 따르면 이란이 안내한 통항로를 따라 호르무즈 해협을 지나 오만만에 진입했다. 이 선박의 탑승 선원 20여명 중 10여명은 한국인인 것으로 전해졌다. 정부는 이란과의 협상 과정에서 한국 선원이 상당수인 점, 핵심 에너지원인 원유를 실었다는 점 등을 고려해 유니버설 위너호의 통항을 최종 협의한 것으로 보인다.유니버설 위너호 사례는 이란과 외교적 노력의 첫 성과이자 나머지 선박들이 빠져나올 수 있도록 물꼬를 트는 계기가 될 것으로 전망된다. 지난 4일 발생한 나무호 피격 사건도 일부 영향을 미쳤다는 평가다. 이란이 나무호 공격의 유력한 주체로 거론되는 상황에서 같은 선사 선박이 해협 통과를 허용받았기 때문이다. 다만 정부는 나무호 사건과 이번 통항의 관련성은 없다고 선을 그었다.정부는 호르무즈 해협에 발이 묶인 나머지 25척의 빠른 통항을 위해 이란과 협의를 이어갈 예정이다. 외교부 관계자는 “우리는 추가적으로 모든 한국 배의 자유로운 통항을 (이란에) 요구할 것”이라고 설명했다. 미국 주도의 다국적 협력체인 해양자유구상(MFC)에 참여하더라도 협상은 계속될 전망이다. 한 외교 소식통은 “MFC에 참여하는 것이 이란과 적대 관계가 되겠다는 뜻은 아니기 때문에 선박 통과를 위한 노력은 계속된다”고 부연했다.이재명 대통령은 이날 국무회의에서 한국인 활동가 2명이 탑승한 가자 구호선이 이스라엘군에 나포된 사건과 관련해 이스라엘을 강도 높게 비판했다. 이 대통령은 “교전 중이라고 제3국 선박을 나포하고 잡아가도 되느냐”며 “너무 심하고 비인도적”이라고 말했다. 이어 “유럽 대부분이 체포영장을 발부해 네타냐후 총리(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)를 체포하기로 했다. 우리도 (체포영장 발부 여부를) 판단해 보자. 원칙대로 하자”고 말했다.최예슬 이동환 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지