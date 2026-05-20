이석연 통합위원장 “靑행정관 갑질… 이런 무례 처음”
“사사건건 관여하고 제동
비서실장, 조치 취해달라”
이석연(사진) 대통령 직속 국민통합위원장이 20일 청와대 행정관으로부터 ‘갑질’을 당했다고 공개 비판했다. 청와대 행정관이 부총리급인 자신에게 경고성 메시지를 보내며 위원회 활동에 부적절하게 개입하고 압박했다는 것이다.
이 위원장은 입장문을 내고 “사사건건 위원회와 위원장 행보에 관여하고 불필요한 제동을 거는 움직임이 반복되고 있다”며 청와대 국민통합비서관실 소속 A행정관이 보낸 이메일을 공개했다. 이 메시지에는 ‘대통령 소속 위원회 간담회와 관련해 비서관실 의견을 전달 드린다’며 ‘대통령실 요청 국정과제 필수 자료 제출 마감은 17일까지였으나 위원회 측 소통 부재로 지연되고 있다’는 내용이 담겼다. A행정관은 이어 ‘향후 국정 운영과 대통령 보고에 차질을 빚을 수 있는 중대한 사안임을 엄중히 고지한다’고 적었다.
이 위원장은 이에 대해 “청와대 행정관이 부총리급 위원장에게 보낸 사실상 경고성 메시지”라고 비판했다. 그러면서 “공직사회 최고 권부인 청와대에서 이러한 방식의 소통이 이루어진다는 건 매우 유감스러운 일”이라며 “40년 넘는 공직생활 동안 이 같은 무례한 사례를 경험한 적이 없다”고 말했다.
그는 A행정관이 언급한 대통령 보고 사항도 지난 14일 수석실에 전달했다며 사실과 다르다고 주장했다. 이 위원장은 “수용하기 어려운 사안이 반영되지 않았다는 이유로 일요일 밤까지 직원들을 압박하는 촌극이 벌어졌다”며 “갑질과 과도한 개입은 바람직하지 않다”고 비판했다. 이어 “강훈식 대통령 비서실장을 통해 이번 상황의 경위를 정확히 파악하고 적절한 조치를 취해줄 것을 요청했다”고 덧붙였다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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