고물가에 더 세진 ‘알·테·쉬’… 한국 결제액 ‘급증’
1~4월 결제 전년동기 67.5% 증가
국내 실속형 소비수요 흡수 분석
중국 이커머스 플랫폼인 알리익스프레스·테무·쉬인 등 이른바 ‘알·테·쉬’의 국내 결제 규모가 올해 들어서도 가파른 성장세를 이어가고 있다. 고물가와 경기 둔화 속에서 초저가 상품을 앞세운 C커머스 플랫폼이 국내 소비자들의 실속형 소비 수요를 흡수하고 있다는 분석이 나온다.
20일 데이터 분석 업체 와이즈앱·리테일에 따르면 올해 1~4월 한국인의 신용·체크카드 결제 데이터를 표본 조사한 결과, 알리익스프레스·테무·쉬인의 합산 결제 추정 금액은 1조6700억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(1조원) 대비 67.5% 증가한 수치다. 앱 설치율도 동반 상승해, 올해 4월 기준 한국인 스마트폰 이용자의 50.2%가 세 플랫폼 중 1개 이상의 앱을 설치한 것으로 나타났다. 실제 사용자 비율은 27.2%로, 사실상 스마트폰 이용자 2명 중 1명은 중국 직구 플랫폼 앱을 보유한 셈이다.
플랫폼별 소비 패턴은 뚜렷하게 갈렸다. 1인당 결제 추정액은 알리익스프레스가 40만7000원으로 가장 높았고, 테무와 쉬인이 뒤를 이었다. 반면 월평균 결제 횟수는 테무가 3.5회로 1위를 기록했다. 와이즈앱·리테일은 테무가 상대적으로 잦은 소액 결제를 유도한 반면, 알리익스프레스는 결제 규모 면에서 우위를 보인 것으로 분석했다.
세대별 선호도도 차이를 보였다. 알리익스프레스는 30·40대 이용자 비중이 60.7%로 가장 높았고, 테무는 50대 이상이 54.2%를 차지했다. 쉬인은 20·30대 비중이 74.5%로, 세 플랫폼 중 이용자층이 가장 젊었다.
업계에서는 최근 소비자들이 가격 경쟁력을 최우선으로 고려하는 소비 성향을 보이면서 저가 상품 중심의 C커머스 이용이 빠르게 늘어난 것으로 보고 있다. 특히 생활용품·패션잡화·소형 가전 등 가격 민감도가 높은 품목을 중심으로 수요가 확대되고 있다는 분석이다.
한편 이번 조사는 신용·체크카드 결제 내역 기반의 추정치로, 계좌이체·현금·상품권 결제는 제외됐으며 실제 기업 매출과는 차이가 있을 수 있다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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