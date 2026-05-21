보조금 받고도 ‘밀가루 담합’… 7개사 과징금 6710억 ‘역대 최대’

2019년부터 지난해까지 6년간

공급가격부터 물량까지 ‘짬짜미’

가격 상승 이어져 소비자에 전가

공정거래위원회가 7개 제분사의 밀가루 가격 담합에 대해 총 6710억4500만원의 과징금을 부과했다. 농림축산식품부는 이 업체들을 정부 정책자금 지원 대상에서 제외하기로 했다. 20일 한 시민이 서울 시내 대형마트에 진열된 밀가루를 살펴보고 있다. 연합뉴스

공정거래위원회가 사조동아원, 대한제분, CJ제일제당 등 국내 7개 제분사의 밀가루 가격 담합을 적발해 7000억원에 달하는 과징금을 부과했다. 공정위가 담합 사건에 부과한 과징금 가운데 역대 최대 규모다.



공정위는 밀가루 공급가격과 공급 물량을 합의·실행하는 등 담합한 7개 제분사(대한제분·CJ제일제당·사조동아원·삼양사·대선제분·삼화제분·한탑)에 대해 독자적 가격재결정 명령 등 시정명령과 함께 과징금 총 6710억4500만원을 부과했다고 20일 밝혔다.



사조동아원이 1830억9700만원으로 가장 큰 과징금을 부과받았다. 이어 대한제분 1792억7300만원, CJ제일제당 1317억100만원 순이다. 3사의 시장점유율은 2024년 매출액 기준 62.0%에 달한다. 위반행위의 정도나 가담의 정도를 고려해 상위 사업자는 15%, 하위 사업자는 10%로 부과기준율이 적용됐다.





공정위에 따르면 담합 행위는 2019년 11월부터 지난해 10월까지 무려 6년간 이뤄졌다. 농심·팔도·풀무원 등 대형 식품업체와 대리점에 공급하는 밀가루 가격과 공급 물량을 총 24차례에 걸쳐 담합했다. 가격 인상·인하 폭과 시기, 업체별 공급 물량까지 사전에 치밀하게 합의한 것으로 조사됐다.



담합 기간에는 총 55회에 걸쳐 대표자·실무자급 회합이 열렸다. 업체들은 이런 행위가 공정거래법 위반 사항에 해당할 수 있다는 점도 인지하고 있었다. 사조동아원 내부 회의 자료에서는 “100% 공정위에 갈 수밖에 없다” “그러니까 명분을 만들어 놔야 한다”는 식의 발언이 담겼다. 공정위는 지난 1월 7개사와 관련 임직원 14명을 검찰에 고발했다.







담합행위로 밀가루값이 오르면 부담은 소비자에게 전가된다. 2022년 9월 밀가루 판매가격(중력분 평균가격 기준)은 담합 시작 시점인 2019년 12월 대비 최대 74%까지 상승했다고 분석됐다. 빵·라면 등 가공식품 제조업체들이 밀가루를 비싸게 사면 소비자가격 상승으로 이어지는 일이 비일비재하다. 제분업체들은 2006년에도 밀가루 담합으로 약 435억원 규모의 과징금을 받은 바 있다. 그럼에도 반복적인 담합으로 20년 만에 15배가 넘는 과징금을 또 부과받게 됐다.



공정위는 각 업체에 담합 이전 경쟁 질서를 회복하는 수준으로 가격을 다시 정하도록 하는 ‘독자적 가격재결정 명령’을 내렸다. 남동일 공정위 부위원장은 “(가격 재결정 조치를 통해) 밀가루 가격이 시장 경쟁을 회복하는 수준으로 찾아가지 않을까 싶다”며 “국민 생활과 밀접한 식료품의 가격 등을 놓고 법 위반이 확인되면 엄중히 제재할 계획”이라고 말했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 310 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 공정거래위원회가 사조동아원, 대한제분, CJ제일제당 등 국내 7개 제분사의 밀가루 가격 담합을 적발해 7000억원에 달하는 과징금을 부과했다. 공정위가 담합 사건에 부과한 과징금 가운데 역대 최대 규모다.공정위는 밀가루 공급가격과 공급 물량을 합의·실행하는 등 담합한 7개 제분사(대한제분·CJ제일제당·사조동아원·삼양사·대선제분·삼화제분·한탑)에 대해 독자적 가격재결정 명령 등 시정명령과 함께 과징금 총 6710억4500만원을 부과했다고 20일 밝혔다.사조동아원이 1830억9700만원으로 가장 큰 과징금을 부과받았다. 이어 대한제분 1792억7300만원, CJ제일제당 1317억100만원 순이다. 3사의 시장점유율은 2024년 매출액 기준 62.0%에 달한다. 위반행위의 정도나 가담의 정도를 고려해 상위 사업자는 15%, 하위 사업자는 10%로 부과기준율이 적용됐다.공정위에 따르면 담합 행위는 2019년 11월부터 지난해 10월까지 무려 6년간 이뤄졌다. 농심·팔도·풀무원 등 대형 식품업체와 대리점에 공급하는 밀가루 가격과 공급 물량을 총 24차례에 걸쳐 담합했다. 가격 인상·인하 폭과 시기, 업체별 공급 물량까지 사전에 치밀하게 합의한 것으로 조사됐다.담합 기간에는 총 55회에 걸쳐 대표자·실무자급 회합이 열렸다. 업체들은 이런 행위가 공정거래법 위반 사항에 해당할 수 있다는 점도 인지하고 있었다. 사조동아원 내부 회의 자료에서는 “100% 공정위에 갈 수밖에 없다” “그러니까 명분을 만들어 놔야 한다”는 식의 발언이 담겼다. 공정위는 지난 1월 7개사와 관련 임직원 14명을 검찰에 고발했다.정부의 가격안정 지원 정책이 이뤄질 때도 담합은 멈추지 않았다. 정부는 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 원맥 가격이 크게 올랐을 때인 2022년 6월부터 2023년 2월까지 밀가루 가격 안정을 위해 총 471억원의 보조금을 지급했는데, 이 기간에도 담합이 이어졌다. 담당 부처인 농림축산식품부는 보조금 몰수 여부를 검토 중이다.담합행위로 밀가루값이 오르면 부담은 소비자에게 전가된다. 2022년 9월 밀가루 판매가격(중력분 평균가격 기준)은 담합 시작 시점인 2019년 12월 대비 최대 74%까지 상승했다고 분석됐다. 빵·라면 등 가공식품 제조업체들이 밀가루를 비싸게 사면 소비자가격 상승으로 이어지는 일이 비일비재하다. 제분업체들은 2006년에도 밀가루 담합으로 약 435억원 규모의 과징금을 받은 바 있다. 그럼에도 반복적인 담합으로 20년 만에 15배가 넘는 과징금을 또 부과받게 됐다.공정위는 각 업체에 담합 이전 경쟁 질서를 회복하는 수준으로 가격을 다시 정하도록 하는 ‘독자적 가격재결정 명령’을 내렸다. 남동일 공정위 부위원장은 “(가격 재결정 조치를 통해) 밀가루 가격이 시장 경쟁을 회복하는 수준으로 찾아가지 않을까 싶다”며 “국민 생활과 밀접한 식료품의 가격 등을 놓고 법 위반이 확인되면 엄중히 제재할 계획”이라고 말했다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지