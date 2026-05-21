구글, 4배 빠른 ‘제미나이 3.5’ 공개… 검색창도 확 바꾼다

‘구글 I/O’ 행사… “年10억불 절감”

24시간 동작 AI에이전트 선보여

모든 형태 입·출력 가능 ‘옴니’도

데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 19일(현지시간) 미국 캘리포니아 마운틴뷰에서 개막한 ‘구글 I/O 2026 ’ 무대에 올라 월드모델 ‘제미나이 옴니’를 소개하고 있다. AFP연합뉴스

구글이 직전 인공지능(AI) 모델보다 출력 속도가 4배 빠른 차세대 경량 AI ‘제미나이 3.5 플래시’를 전격 공개했다. 25년간 구글의 상징처럼 자리 잡았던 막대형 검색창도 전면 개편한다. AI 모델의 성능과 가격 경쟁력을 동시에 끌어올리고, 검색·쇼핑·영상 제작 등 핵심 서비스 전반을 AI 중심으로 재편해 시장 주도권을 강화하겠다는 전략이다.



구글은 19일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 쇼라인 앰피시어터에서 열린 연례 개발자 행사 ‘구글 I/O’에서 경량 AI 모델 ‘제미나이 3.5 플래시’를 선보였다. 제미나이 3.5는 직전 세대 모델인 제미나이 3.1보다 출력 속도가 4배 빠르다. 에이전트, 코딩, 금융 분석 등 대부분의 벤치마크에서도 더 높은 성능을 기록했다.





구글은 제미나이 3.5 플래시로 AI 활용 비용을 낮출 수 있다고 강조했다. 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 “기업들이 연간 (AI) 토큰 예산을 5월도 되기 전에 다 써버렸다는 일화를 들어봤을 것”이라며 “만약 하루에 토큰 1조개를 쓰는 기업이 업무량의 80%를 제미나이 3.5 플래시 모델 등으로 전환하면 연간 10억 달러 이상을 절감할 수 있다”고 말했다.



코딩 분야의 경우 터미널 환경 벤치마크에서 GPT-5.5에 버금가는 점수를 얻었다. 다만 일반적인 소프트웨어 개발 역량을 평가하는 ‘SWE-벤치 프로’에서는 클로드 오퍼스 4.7과 GPT-5.5에 미치지 못했다.



구글은 이 모델을 기반으로 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 ‘제미나이 스파크’도 선보였다. 제미나이 스파크는 이용자가 노트북이나 스마트폰을 닫아둔 상태에서도 24시간 동작하며 이메일 요약, 일일 브리핑 작성 등을 수행한다. 반복적인 업무는 물론 복잡한 코딩, 장기 프로젝트 관리 등에도 사용할 수 있다.







동시에 검색창의 편의성도 높아진다. 사용자가 긴 검색어를 입력하면 검색창도 함께 늘어나 전체 내용을 한눈에 확인할 수 있다. 구글은 AI 시대에 길고 복잡해진 이용자 질문을 보다 자연스럽게 처리하기 위한 변화라고 설명했다.



쇼핑 서비스는 상품 탐색부터 결제까지 AI가 대신 수행하는 형태로 바뀐다. 구글은 검색, 제미나이, 유튜브, 지메일을 연동해 가격 추적부터 결제까지 자동으로 수행하는 ‘유니버설 카트’를 올여름 미국에서 선보일 예정이다.



멀티모달 AI 경쟁력도 한층 끌어올렸다. 구글은 텍스트·오디오·이미지·동영상 등 모든 형태의 입력과 출력을 처리하는 월드모델 ‘제미나이 옴니’를 공개했다. 기존의 동영상 모델 ‘비오’가 텍스트를 영상으로 바꾸는 역할만 했다면, 제미나이 옴니는 기존 영상의 캐릭터를 바꾸거나 스타일을 변환하는 기능을 갖췄다.



AI 조작 영상 확산에 대비한 안전장치도 마련했다. 구글은 제미나이 옴니로 생성한 동영상에 AI 제작물임을 식별할 수 있는 디지털 워터마크 ‘신스ID’(SynthID)를 적용한다고 밝혔다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 구글이 직전 인공지능(AI) 모델보다 출력 속도가 4배 빠른 차세대 경량 AI ‘제미나이 3.5 플래시’를 전격 공개했다. 25년간 구글의 상징처럼 자리 잡았던 막대형 검색창도 전면 개편한다. AI 모델의 성능과 가격 경쟁력을 동시에 끌어올리고, 검색·쇼핑·영상 제작 등 핵심 서비스 전반을 AI 중심으로 재편해 시장 주도권을 강화하겠다는 전략이다.구글은 19일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 쇼라인 앰피시어터에서 열린 연례 개발자 행사 ‘구글 I/O’에서 경량 AI 모델 ‘제미나이 3.5 플래시’를 선보였다. 제미나이 3.5는 직전 세대 모델인 제미나이 3.1보다 출력 속도가 4배 빠르다. 에이전트, 코딩, 금융 분석 등 대부분의 벤치마크에서도 더 높은 성능을 기록했다.구글은 제미나이 3.5 플래시로 AI 활용 비용을 낮출 수 있다고 강조했다. 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 “기업들이 연간 (AI) 토큰 예산을 5월도 되기 전에 다 써버렸다는 일화를 들어봤을 것”이라며 “만약 하루에 토큰 1조개를 쓰는 기업이 업무량의 80%를 제미나이 3.5 플래시 모델 등으로 전환하면 연간 10억 달러 이상을 절감할 수 있다”고 말했다.코딩 분야의 경우 터미널 환경 벤치마크에서 GPT-5.5에 버금가는 점수를 얻었다. 다만 일반적인 소프트웨어 개발 역량을 평가하는 ‘SWE-벤치 프로’에서는 클로드 오퍼스 4.7과 GPT-5.5에 미치지 못했다.구글은 이 모델을 기반으로 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 ‘제미나이 스파크’도 선보였다. 제미나이 스파크는 이용자가 노트북이나 스마트폰을 닫아둔 상태에서도 24시간 동작하며 이메일 요약, 일일 브리핑 작성 등을 수행한다. 반복적인 업무는 물론 복잡한 코딩, 장기 프로젝트 관리 등에도 사용할 수 있다.구글 검색 방식도 AI 시대에 맞춰 달라진다. 사용자는 텍스트뿐 아니라 이미지·파일·영상까지 첨부해 검색할 수 있다. 검색 결과 화면에는 이해를 돕는 시각 도구나 위젯이 즉석에서 생성된다. 기존 검색 결과 상단의 ‘AI 개요’에서 챗봇 형태의 ‘AI 모드’로 자연스럽게 넘어가는 대화창도 도입된다.동시에 검색창의 편의성도 높아진다. 사용자가 긴 검색어를 입력하면 검색창도 함께 늘어나 전체 내용을 한눈에 확인할 수 있다. 구글은 AI 시대에 길고 복잡해진 이용자 질문을 보다 자연스럽게 처리하기 위한 변화라고 설명했다.쇼핑 서비스는 상품 탐색부터 결제까지 AI가 대신 수행하는 형태로 바뀐다. 구글은 검색, 제미나이, 유튜브, 지메일을 연동해 가격 추적부터 결제까지 자동으로 수행하는 ‘유니버설 카트’를 올여름 미국에서 선보일 예정이다.멀티모달 AI 경쟁력도 한층 끌어올렸다. 구글은 텍스트·오디오·이미지·동영상 등 모든 형태의 입력과 출력을 처리하는 월드모델 ‘제미나이 옴니’를 공개했다. 기존의 동영상 모델 ‘비오’가 텍스트를 영상으로 바꾸는 역할만 했다면, 제미나이 옴니는 기존 영상의 캐릭터를 바꾸거나 스타일을 변환하는 기능을 갖췄다.AI 조작 영상 확산에 대비한 안전장치도 마련했다. 구글은 제미나이 옴니로 생성한 동영상에 AI 제작물임을 식별할 수 있는 디지털 워터마크 ‘신스ID’(SynthID)를 적용한다고 밝혔다.차민주 기자 lali@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지