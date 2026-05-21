정주리 감독 ‘도라’, 칸영화제서 뜨거운 박수

日배우 안도 사쿠라, 한국어로 연기



제79회 칸 국제영화제 감독주간에 초청된 정주리(사진 왼쪽) 감독의 영화 ‘도라’가 현지에서 뜨거운 박수를 받았다.



‘도라’는 지난 17일(현지시간) 프랑스 칸 크로아제트 극장에서 첫선을 보였다. 상영이 끝나자마자 객석에서 기립박수가 쇄도했다. 데뷔작 ‘도희야’(2014)로 주목할 만한 시선, ‘다음 소희’(2022)로 비평가주간 폐막작에 초청된 데 이어 세 번째 칸영화제에 방문한 정 감독은 “일주일 전에 완성한 영화로 관객들을 만난 것이 꿈만 같다”며 감격해했다.



영화는 원인 모를 병을 앓게 된 고3 학생 도라(김도연·가운데)가 가족과 함께 서울을 떠나 바닷가 마을로 이사해 나미(안도 사쿠라·오른쪽)를 비롯한 새로운 이웃과 만나 교류하며 벌어지는 이야기다. 정신분석학자 지그문트 프로이트의 대표적인 치료 실패 사례인 ‘도라’를 여성의 관점으로 재해석한 작품이다.



영화는 젊은 세대를 향한 회복의 메시지를 전한다. 정 감독은 19일 현지에서 한국 취재진을 만나 “도라가 취약하고 아픈 상태에서 시작해 결국 온전히 다 회복한 존재로 일어서기를 바라는 마음으로 영화를 만들었다”고 설명했다. 그는 “관객들이 도라에게 점점 다가가는 느낌으로 지켜보길 바랐다. 각자가 생각하는 도라와 나미가 (잔상으로) 남기를 바라는 마음이었다”고 덧붙였다.



극 중 한국인과 결혼해 한국에 사는 일본인 나미 역은 일본 아카데미 여우주연상을 세 차례 받은 안도 사쿠라가 맡았다. 한국어로 연기해야 하는 점 등을 고려해 출연을 망설였다는 사쿠라는 “‘도라’를 통해 연기는 언어를 넘어서는 일이라는 걸 실감하게 됐다”며 “앞으로 한국뿐 아니라 다른 나라 영화에도 많이 참여하고 싶다”고 밝혔다.







GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8411 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 제79회 칸 국제영화제 감독주간에 초청된 정주리(사진 왼쪽) 감독의 영화 ‘도라’가 현지에서 뜨거운 박수를 받았다.‘도라’는 지난 17일(현지시간) 프랑스 칸 크로아제트 극장에서 첫선을 보였다. 상영이 끝나자마자 객석에서 기립박수가 쇄도했다. 데뷔작 ‘도희야’(2014)로 주목할 만한 시선, ‘다음 소희’(2022)로 비평가주간 폐막작에 초청된 데 이어 세 번째 칸영화제에 방문한 정 감독은 “일주일 전에 완성한 영화로 관객들을 만난 것이 꿈만 같다”며 감격해했다.영화는 원인 모를 병을 앓게 된 고3 학생 도라(김도연·가운데)가 가족과 함께 서울을 떠나 바닷가 마을로 이사해 나미(안도 사쿠라·오른쪽)를 비롯한 새로운 이웃과 만나 교류하며 벌어지는 이야기다. 정신분석학자 지그문트 프로이트의 대표적인 치료 실패 사례인 ‘도라’를 여성의 관점으로 재해석한 작품이다.영화는 젊은 세대를 향한 회복의 메시지를 전한다. 정 감독은 19일 현지에서 한국 취재진을 만나 “도라가 취약하고 아픈 상태에서 시작해 결국 온전히 다 회복한 존재로 일어서기를 바라는 마음으로 영화를 만들었다”고 설명했다. 그는 “관객들이 도라에게 점점 다가가는 느낌으로 지켜보길 바랐다. 각자가 생각하는 도라와 나미가 (잔상으로) 남기를 바라는 마음이었다”고 덧붙였다.극 중 한국인과 결혼해 한국에 사는 일본인 나미 역은 일본 아카데미 여우주연상을 세 차례 받은 안도 사쿠라가 맡았다. 한국어로 연기해야 하는 점 등을 고려해 출연을 망설였다는 사쿠라는 “‘도라’를 통해 연기는 언어를 넘어서는 일이라는 걸 실감하게 됐다”며 “앞으로 한국뿐 아니라 다른 나라 영화에도 많이 참여하고 싶다”고 밝혔다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지