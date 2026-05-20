이 대통령 “선 넘지 말라”… 삼전 노조 직격
“세금도 안 뗀 영업익 나눠 가지려”
N% 성과급 요구에 강력 메시지
이재명 대통령이 삼성전자 노동조합을 향해 “세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다는 것은 투자자도 할 수 없는 일”이라며 “모든 조정의 최종 책임은 정부에 있다”고 밝혔다. SK하이닉스와 삼성전자의 노사 협상을 계기로 영업이익 기준 성과급이 제도화될 경우 심각한 시장 교란이 발생할 것을 우려해 앞으로 정부가 적극 개입하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 풀이된다.
이 대통령은 20일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제대책회의에서 “일부 노동조합이 단결권과 단체행동권을 통해 단체교섭을 하고 자신들의 이익을 관철하기 위해 노력하는 것은 좋지만 그것도 적정한 선이 있다”면서 “적정선을 넘어 누군가에게 심각한 고통을 가하는 식으로 악용되거나 남용되면 안 되는 것 아니냐”고 지적했다. 이어 “상식의 선, 금도라는 것이 있다. 사회 공동체가 제대로 잘 작동하기 위해서는 적정한 선을 잘 지켜야 한다”며 “누군가 일방적으로 선을 넘지 않아야 하는 것”이라고 지적했다.
이 대통령은 “정당한 노동의 대가가 보장돼야 한다”면서도 “노동3권이라는 것은 사회적 약자인 노동자 보호를 위한 것이지, 개인 몇몇의 이익을 위해 집단적으로 뭔가를 관철해 내는 무력을 준 것이 아니다”고 지적했다. 특히 삼성전자 노조 등 일부 대기업 노조가 최근 영업이익의 일정 비율을 성과급으로 요구하는 것에 대한 강한 반감을 여과 없이 드러냈다. 이 대통령은 “영업이익에 대해 이익을 배분받는 것은 투자자·주주가 하는 것”이라며 “정부도 세금을 깎아주거나 시설을 지원하거나 제도적 정비 및 외교적 노력을 통해 특정 기업의 성장과 발전에 기여하는데, 국민 공동의 몫이라 할 수 있는 세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다는 것은 투자자도 할 수 없는 일”이라고 강조했다. 그러면서 “언제나 권리에는 의무가 따르고 권한에는 책임이 따른다. 선을 넘을 때는 사회 전체 공동체를 위해, 모두를 위해 주어진 책임을 다하는 것이 정부의 큰 역할”이라고 강조했다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
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