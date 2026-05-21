AI 쇼호스트가 고등어 판매… 홈쇼핑, AI로 효율화 나선다
AI 모델·전용 앱 등 활용 확산
“손질된 고등어를 간편하게 드셔보세요!”
어시장을 배경 삼아 고등어를 판매하는 홈쇼핑 방송 속 쇼호스트는 사람이 아닌 인공지능(AI)이었다. 어색하지 않을까 하는 우려와 달리, 상품 구성과 가격·할인 혜택을 또렷하게 짚어가며 진행하는 모습이 전혀 이질적이지 않았다.
NS홈쇼핑은 20일 방송하는 ‘실속고등어’ 판매 방송에 AI 쇼호스트 처음 적용했다(사진). 약 10분간 진행된 방송에서는 AI 쇼호스트가 상품 소개와 구매 포인트 안내를 맡았다. 정유찬 TV컨텐츠사업본부 이사는 “10분 방송은 특히 편성 효율과 제작비 부담 완화가 중요하다”며 “AI 쇼호스트를 도입해 협력사의 제작 부담을 줄이고 운영 효율을 높이는 상생형 방송 모델을 구현하고자 했다”고 말했다.
홈쇼핑 업계에서 AI 쇼호스트가 등장한 건 이번이 처음이 아니다. 롯데홈쇼핑은 2024년 2월 AI 쇼호스트 ‘루시’를 활용한 패션 프로그램 ‘루시톡라이브’를 선보였다. 소비자 반응은 기대 이상이었다. 출시 이후 약 2년간 누적 주문액은 500억원에 달했으며, 동시간대 일반 방송 대비 주문 실적은 50% 높은 수준이었다.
GS샵은 지난 2월 업계 최초로 홈쇼핑 방송에 AI 모델을 세우기도 했다. AI 모델 ‘재이’는 실제 모델과 번갈아 가며 등장해 의류를 착용한 모습을 보여주는 방식으로 활용됐다. 재이는 모르간·SJ와니·코어 어센틱 등 총 세 개의 패션 브랜드 방송에 출연했으며, 세 방송의 판매 실적은 합산 약 80억원으로 집계됐다.
AI 활용은 쇼호스트나 모델뿐만 아니라 서비스 제공 영역으로도 확대되고 있다. 롯데홈쇼핑은 지난 18일 생성형 AI 플랫폼 챗GPT 안에서 홈쇼핑 서비스를 이용할 수 있는 전용 앱을 출시했다. 챗GPT 내 대화만으로 방송 검색과 상품 비교, 혜택 확인, 구매 연결까지 한 번에 처리할 수 있다.
홈쇼핑 시장의 성장세 둔화와 송출수수료 부담이 가중되는 가운데, 업계는 AI를 비용 효율을 높일 핵심 수단으로 주목하고 있다. 특히 짧은 편성 방송과 모바일 중심 콘텐츠가 늘면서 AI 기반 제작 수요도 더욱 확대될 전망이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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