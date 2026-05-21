LG전자, 美포브스 선정 ‘장애인 접근성 혁신기업’
현대차와 함께 국내 첫 사례
“다양한 접근성 개선 활동 중”
LG전자는 미국 경제전문지 포브스가 선정하는 ‘글로벌 200대 접근성 혁신 기업’에 이름을 올렸다고 20일 밝혔다.
포브스는 지난해부터 장애인 접근성 향상을 위한 혁신을 선보인 기업과 단체, 개인을 선정해 발표하고 있다. 한국 기업이 선정된 것은 올해 LG전자와 현대차가 처음이다. LG전자 관계자는 “글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 비전인 ‘모두를 위한 더 나은 삶’을 기반으로 장애인과 고령자, 영유아 자녀를 둔 가정 등 모든 고객의 서비스 접근성을 높이기 위한 노력을 이어가고 있다”고 말했다. 이어 “거동이 불편한 고객의 매장 이동, 제품 체험을 전담 매니저가 일대일로 돕는 베스트 동행 케어 서비스나 수어 전용 상담 서비스 등 다양한 접근성 개선 활동을 펼치고 있다”고 덧붙였다.
LG전자는 올해 초 미국에서 열린 세계 최대 접근성 컨퍼런스 ‘씨선 에이티 2026’에서 점자 패널과 수어 안내, 스크린 리더 등을 탑재한 키오스크를 선보였다. 인공지능(AI) 홈 허브 기기인 ‘LG 씽큐 온’은 고객과 대화하며 생활 패턴을 학습·예측해 집 안 가전을 최적으로 제어한다. 가전 사용 보조 액세서리 ‘LG 컴포트 키트’도 개발했다. 식기세척기 문을 편리하게 여닫도록 돕는 ‘이지핸들’ 등 총 18종이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사