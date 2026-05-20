청라하늘대교 자물쇠 채운 軍 “보안 문제”
인천경제청 “불법 통제 멈춰야”
군 “경계작전지역 해당” 주장
인천 청라하늘대교(제3연륙교)의 관광시설 출입문을 군 당국이 보안성 문제로 통제하면서 인천경제자유구역청과 갈등을 빚고 있다.
육군 17사단은 지난 7일 개방된 청라하늘대교 해상데크의 출입문에 쇠사슬과 자물쇠(사진)를 채우고 이용을 통제하고 있다. 과거 철책 통제 지역인 해상데크 일대 보안성이 확보되지 않았다는 이유에서다.
군 당국은 2000년부터 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교 건설이 추진되는 과정에서 보안성 확보를 지속해서 인천경제청에 요구했다. 이에 인천경제청은 원거리용 CCTV 카메라 1대와 중·근거리용 2대, 감시용 드론 등을 배치하려 했다. 하지만 해외 수입 일정이 늦어지면서 7월 30일쯤 납품이 모두 가능한 상황으로 파악됐다.
시민들은 시설 이용에 불편을 겪고 있다. 전망대를 이용하려면 해상데크가 아닌 교량 상부에 설치된 자전거도로 겸용 인도를 이용해야 하기 때문이다. 청라하늘대교는 세계 최고 184.2m 높이의 해상교량 전망대로 기네스북에 올라 있다.
인천경제청은 군 당국에 출입문 개방을 요구하는 공문을 보냈다. 12일에는 해상데크가 시유지라는 사실을 알리면서 잠금장치를 불법 시설물로 규정하고 20일까지 철거하지 않으면 행정대집행을 하겠다는 내용의 공문도 전달했다. 현재는 시설 출입문에 ‘군부대 임의 시건 중’이라고 적힌 안내문을 부착한 상태다.
군 당국은 물러서지 않고 있다. 지방자치단체가 군부대 부지 포함 지역에 도시계획시설을 설치할 때 미리 국방부 장관과 협의해야 한다는 국방·군사시설 사업에 관한 법률을 근거로 적법하게 통제 중이라는 이유에서다. 청라하늘대교 일대가 해안 경계 작전 지역이며 2016년 설계 단계부터 작전에 필요한 시설·장비를 설치하기로 한 이행 조건을 인천경제청이 지켜야 한다는 주장이다.
이에 대해 인천경제청 관계자는 20일 “국방시설사업법이 통제 근거가 될 수 있는지 등은 추가적으로 검토할 필요가 있다”며 “하지만 군사보호구역도 아닌 곳에서 시민 통행까지 막고 있는 것은 큰 문제”라고 주장했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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