이번엔 무신사… ‘탁 치니 억’ 7년 전 광고 재소환
李 대통령 “사람 탈 쓰고” 직접 비판
무신사 사과문 내고 재발 방지 밝혀
스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 마케팅 논란이 확산하는 가운데 과거 무신사의 부적절한 광고 문구가 다시 도마 위에 올랐다. 이재명 대통령이 직접 관련 게시물을 공유하며 비판에 나서자 무신사는 재차 고개를 숙였다.
무신사는 20일 사과문을 내고 “대한민국 민주화를 위해 희생하신 열사님의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안 될 큰 잘못을 저질렀다”며 “2019년 저지른 잘못에 대해서 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
지난 2019년 무신사는 인스타그램에서 ‘속건성 양말’ 제품을 홍보하며 ‘책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 문구를 사용했다. 해당 광고는 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부의 발표 내용인 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”를 활용해 사건을 희화화했다는 지적이 이어지며 비판을 받았다.
무신사의 부적절한 마케팅이 다시 수면 위로 떠오른 건 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 논란이 확산하면서다. 앞서 스타벅스코리아는 5·18 광주민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 표현을 사용해 논란을 빚었다.
관련 내용이 이 대통령에게 제보되며 무신사 사례도 재조명됐다. 이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 문제가 된 무신사 카드뉴스를 공유하고 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라며 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴수가 있을까”라고 강도 높게 비판했다.
무신사는 “7년의 시간이 지난 지금까지도 당시 내부 프로세스의 부재와 경솔한 판단이 남긴 상처가 결코 가볍지 않다는 사실을 깊이 새기고 있다”며 “박종철 열사님과 유가족 여러분, ㈔박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자분들, 그리고 무신사에 실망하셨을 모든 분께 진심으로 사죄한다”고 전했다.
사과와 함께 재발 방지를 위한 조치도 설명했다. 마케팅 콘텐츠와 홍보물 제작 과정 전반에서 역사적·사회적 맥락을 더욱 엄격히 검토할 수 있도록 다중 검수 체계를 운영하고 있다고 밝혔다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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