김건희 “‘쥴리’ 예명 쓴 적 없다… 한 사람 인생 거짓으로 만들어”
의혹 제기 안해욱 공판에 증인 출석
“호텔 접대부 일한 사실 없다” 답변
김건희 여사가 법정에 증인으로 출석해 자신이 과거 유흥주점에서 일했다는 이른바 ‘쥴리 의혹’을 부인했다. 김 여사는 “(쥴리라는 예명을) 단 한 번도 사용한 적이 없다”며 “미니홈피나 채팅방에서는 ‘제니’라는 이름을 사용했다”고 말했다.
김 여사는 20일 서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진) 심리로 열린 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장 등의 공직선거법 위반 혐의 공판에서 이같이 밝혔다. 안씨 등은 지난 20대 대선을 앞두고 유튜브 채널 ‘열린공감TV’에서 ‘김 여사가 과거 유흥주점에서 일하는 모습을 봤다’는 허위 사실을 유포한 혐의로 재판을 받고 있다.
김 여사는 증인신문에서 열린공감TV에서 이른바 쥴리 의혹과 동거설 등을 보도했는데 모두 사실이 아닌 거짓이냐는 검사 질문에 “맞다”고 답했다. 쥴리라는 이름을 사용한 적 있느냐는 질문에는 “단 한 번도 없다”며 “저를 아는 모든 사람이 저를 제니라고 불렀다”고 말했다. 그는 1995년 라마다 르네상스호텔에서 접대부로 일한 사실이 있느냐는 질문에도 “없다”고 답한 뒤 “나이도 어렸고, 호텔을 드나들 상황이 아니었다”고 덧붙였다.
김 여사는 또 “쥴리 이야기를 듣고 충격받아 6년째 정신과 약을 먹고 있다”며 정신적 고통을 호소했다. 그는 “한 사람의 인생을 거짓으로 만들었다”며 “(제가) 쥴리였으면 제가 이 자리에서 죽을 정도다”고 재차 강조했다. 피고인들의 처벌을 원하느냐는 질문에는 “반성이 없다면 처벌을 원한다”고 말했다.
김 여사는 제기된 의혹과 동떨어진 안 전 회장 측 변호인 질문에 “이런 질문이 의미가 있느냐”고 항의하기도 했다. 2008년 개명한 이유를 묻는 변호인 질문에는 “저 나름의 이유가 있는데 굳이 열린공감TV에 말할 필요는 없다고 생각한다”고 답했다. 윤석열 전 대통령을 만나게 된 계기에 대해서는 “(지인들의) ‘윤석열 결혼시키기 프로젝트’로 만나고 보니 아주 인격적인 사람이었다”며 “모 전직 검찰총장이 ‘자기 인격을 걸고 석열이는 제가 신임한다’는 말까지 해서 그때부터 사귀기 시작했다”고 말했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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