청출어람… 아르테타 시대 열렸다

[And 스포츠]

아스널 22년 만에 EPL 정상정복

철벽수비·실리축구가 우승 비결

추한 축구 비판에도 꿋꿋한 소신

스승 과르디올라 그늘 벗고 축배

아스널의 EPL 우승이 확정된 20일(한국시간) 영국 런던의 아스널 홈구장 에미레이츠 스타디움에서 구단 레전드 이안 라이트(베레모 쓴 이)가 샴페인을 터뜨리며 팬들과 함께 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상에 올랐다. 팀의 상징이던 ‘아름다운 축구’를 내려놨다는 비판까지 감수하며 일궈낸 우승이다.



아스널은 20일(한국시간) 2025-2026시즌 최종 라운드를 남겨놓고 2위 맨체스터 시티에 승점 4점 차로 앞서며 우승을 확정했다. 이날 맨시티가 EPL 37라운드 본머스와의 경기에서 1대 1로 비기면서 순위가 뒤집힐 가능성이 사라졌다. 아스널은 전날 번리를 1대 0으로 꺾고 승점 82점(25승 7무 5패)을 확보했다.



아르센 벵거 감독이 무패 우승 신화를 썼던 2003-2004시즌 이후 첫 우승이다. 오랜 침체기를 겪은 아스널은 2019년 미켈 아르테타 감독이 지휘봉을 잡으면서 다시 우승 경쟁에 뛰어들었다. 하지만 최근 3년 연속 막판 경쟁에서 밀리며 준우승에 머물렀다. 2023년과 2024년에는 맨시티에, 지난 시즌에는 리버풀에 우승을 내줬다.



아르테타 감독. EPA연합뉴스

아르테타 감독은 냉정하게 팀을 분석했다. 벵거 감독 시절부터 팀이 지향했던 화려한 공격 축구를 덜어냈다. 대신 견고한 수비를 내세우며 실리적으로 접근했다. 아스널은 올 시즌 리그 최소인 26실점만 허용했다. 골도 딱 이길 만큼만 필요했다. 올 시즌 1대 0 승리가 8차례나 된다. 특히 코너킥과 프리킥 등 세트피스로 전체 69골 중 24골을 만들어냈다.



이를 두고 ‘추한 축구’라는 비판도 쏟아졌다. 그러나 아르테타 감독은 흔들리지 않았고 마침내 팀에 우승 트로피를 안겼다. 그는 “나도 아름다운 축구를 하고 싶지만 현실은 그렇지 않다”며 “그런 축구를 보고 싶다면 다른 나라로 가야 한다. 지난 2~3시즌 동안 EPL에서 그런 일은 없었다”고 반박했다.







아스널의 도전은 아직 끝나지 않았다. 오는 31일 파리 생제르맹과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 앞두고 있다. 아스널은 벵거 감독 시절인 2005-2006시즌 이후 20년 만에 UCL 결승에 올랐다. 아직 1886년 창단 이후 한 번도 우승컵 ‘빅이어’를 들어 올리지 못했다. 아스널이 유럽 대항전에서 우승한 건 1993-1994 UEFA 컵위너스컵이 마지막이다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 아스널이 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상에 올랐다. 팀의 상징이던 ‘아름다운 축구’를 내려놨다는 비판까지 감수하며 일궈낸 우승이다.아스널은 20일(한국시간) 2025-2026시즌 최종 라운드를 남겨놓고 2위 맨체스터 시티에 승점 4점 차로 앞서며 우승을 확정했다. 이날 맨시티가 EPL 37라운드 본머스와의 경기에서 1대 1로 비기면서 순위가 뒤집힐 가능성이 사라졌다. 아스널은 전날 번리를 1대 0으로 꺾고 승점 82점(25승 7무 5패)을 확보했다.아르센 벵거 감독이 무패 우승 신화를 썼던 2003-2004시즌 이후 첫 우승이다. 오랜 침체기를 겪은 아스널은 2019년 미켈 아르테타 감독이 지휘봉을 잡으면서 다시 우승 경쟁에 뛰어들었다. 하지만 최근 3년 연속 막판 경쟁에서 밀리며 준우승에 머물렀다. 2023년과 2024년에는 맨시티에, 지난 시즌에는 리버풀에 우승을 내줬다.아르테타 감독은 냉정하게 팀을 분석했다. 벵거 감독 시절부터 팀이 지향했던 화려한 공격 축구를 덜어냈다. 대신 견고한 수비를 내세우며 실리적으로 접근했다. 아스널은 올 시즌 리그 최소인 26실점만 허용했다. 골도 딱 이길 만큼만 필요했다. 올 시즌 1대 0 승리가 8차례나 된다. 특히 코너킥과 프리킥 등 세트피스로 전체 69골 중 24골을 만들어냈다.이를 두고 ‘추한 축구’라는 비판도 쏟아졌다. 그러나 아르테타 감독은 흔들리지 않았고 마침내 팀에 우승 트로피를 안겼다. 그는 “나도 아름다운 축구를 하고 싶지만 현실은 그렇지 않다”며 “그런 축구를 보고 싶다면 다른 나라로 가야 한다. 지난 2~3시즌 동안 EPL에서 그런 일은 없었다”고 반박했다.아르테타 감독은 EPL 선수 출신으로는 최초로 EPL 우승 감독이 됐다. 스페인 출신으로도 1호다. 특히 스승인 펩 과르디올라 맨시티 감독의 그늘에서 벗어나 새로운 시대를 열었다는 평가를 받는다. 그는 2016년부터 3년간 맨시티에서 수석코치로 일했다. 과르디올라 감독도 이날 “아스널의 우승은 당연한 결과”라며 축하를 보냈다.아스널의 도전은 아직 끝나지 않았다. 오는 31일 파리 생제르맹과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 앞두고 있다. 아스널은 벵거 감독 시절인 2005-2006시즌 이후 20년 만에 UCL 결승에 올랐다. 아직 1886년 창단 이후 한 번도 우승컵 ‘빅이어’를 들어 올리지 못했다. 아스널이 유럽 대항전에서 우승한 건 1993-1994 UEFA 컵위너스컵이 마지막이다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지