골 가뭄? 그래도 SON이 해결사
최근 부진은 소속팀 전술변화 탓
경험은 큰 자산… 여전히 핵심축
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞둔 한국 축구대표팀의 손흥민(LAFC·사진)이 올 시즌 소속팀 경기에서 극심한 골 가뭄에 시달리면서 많은 걱정을 사고 있다. 그러나 축구 전문가들의 생각은 다르다. 주장이자 고참 선수로 개인 통산 4번째 월드컵에 출전하는 손흥민을 여전히 대표팀의 핵심으로 보고 있다.
차상엽 JTBC 해설위원은 20일 ‘월드컵에서 기대되는 한국 선수’로 손흥민과 오현규(베식타시)를 꼽았다. 지난 2월 베식타시 이적 후 공식전 16경기 8골의 물오른 득점력을 보여주고 있는 오현규가 공격 진영에서 손흥민과 호흡을 맞추면 기대 이상의 효과가 나올 것으로 내다봤다. 차 위원은 “잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕을 보유한 국가는 많지 않다”며 “클래식한 원톱 역할을 잘해주고 있는 오현규가 최전방에서 버텨주면 손흥민이 2선에서 더 자유롭게 움직일 수 있다”고 말했다.
손흥민은 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적한 지난 시즌 13경기 동안 12골을 몰아쳤다. 올 시즌에는 12경기에서 득점 없이 9도움(리그 1위)을 올리고 있다. 그러나 손흥민의 골이 줄어든 것은 최근 소속팀 내 전술과 역할 변화에 따른 것이라는 분석이 많다. 홍명보 대표팀 감독은 “소속팀과 대표팀은 다르다. 대표팀과 다르게 밑에서 플레이를 하다 보니 손흥민에게 (득점)기회가 많이 오지 않는 걸 확인했다”고 말했다.
손흥민은 한국 A매치 최다 142경기에 출전해 54골(역대 2위)을 넣고 있다. 경험은 가장 큰 자산이 됐다. 결정적인 순간에 골을 만드는 해결사 기질도 바꿀 수 없는 그의 능력이다.
손흥민을 중심으로 일어날 대표팀의 시너지 효과에 주목하는 전문가들도 많다. 김동완 해설위원은 “손흥민, 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨)로 이어지는 대표팀의 중심축이 제대로 가동된다면 16강 이상도 가능하다”고 예상했다. 이황재 해설위원은 “공수 균형 속에 카운터 어택을 효과적으로 살린다면 충분히 경쟁력 있는 경기 운영이 가능할 것”이라고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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